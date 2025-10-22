“Así somos los chingo$%&”: Sergio Mayer presume que enseñó a su hijo a ser egocéntrico y soberbio

De la soberbia se hace la herencia. Así lo dejó claro Sergio Mayer Bretón, quien no sólo defendió a su hijo Sergio Mayer Mori por su polémica actitud en La Granja VIP, sino que además aseguró que está orgulloso de que sea igual de egocéntrico que él. Y si a alguien le molesta, dice, que le cambie de canal.

Mientras el público cuestiona el comportamiento del joven cantante dentro del reality, su papá salió al quite en TikTok y lo dejó claro: “Mi hijo es egocéntrico y soberbio, sí… eso se lo enseñé yo, y eso se lo tenemos que enseñar a todos nuestros hijos”.

Sergio Mayer dijo que su hijo entró a La Granja VIP para ser humilde / Redes Sociales

“¿Les molesta su luz? Apaguen la tele”

Aunque Bárbara Mori, madre del cantante, ha guardado silencio sobre la participación de su hijo, Mayer Bretón no se ha guardado nada: defiende su autenticidad, su lenguaje “mal hablado” y hasta la abstinencia que vive por el consumo de marihuana, misma que probó por primera vez a los 14 años con el consentimiento de su madre.

“Los que no quieran apoyarlo no lo apoyen, Sergio entró aquí con puntos negativos, está acostumbrado a que lo funen, a que lo critiquen, y no tiene ningún problema, ese es su estilo, ha vivido toda su vida con eso”, expuso el diputado.

Y por si fuera poco, Mayer aplaude que su hijo reconozca que está ahí para trabajar su humildad: “¿Ustedes se acuerdan lo que dijo cuando entró ahí? ‘Vengo a trabajar mi humildad’… ¿ustedes creen que de la noche a la mañana ya?”.

Mayer Mori ha dado mucho de qué hablar por su comportamiento / Redes Sociales

“Me da gusto que sea soberbio”

En medio de la controversia por comentarios que algunos calificaron como homofóbicos, Mayer Bretón también salió a desmentir eso, asegurando que muchos amigos y hasta familiares de su hijo pertenecen a la comunidad LGBT+ y que siempre ha mostrado respeto y cariño hacia ellos.

Pero lo que más ruido hizo fue su cierre épico: “Me da gusto que mi hijo sea soberbio y no un chiquito y que esté acomplejado y jodido, así es, y lo heredó de mí, es igual de soberbio que yo porque somos chingon$%, ¿qué tal?”. La polémica está servida, y Mayer deja claro que en su casa la humildad se trabaja, pero la seguridad se celebra.

Bárbara Mori hasta el momento no ha dicho nada de su retoño / Redes Sociales