VIDEO: Avioneta se estrella durante despegue y mueren dos personas

Un trágico accidente aéreo conmociona el aeródromo de Paramillo, en el estado de Táchira, Venezuela, donde una avioneta cayó y se estrelló apenas segundos después de su despegue, dejando dos personas sin vida.

Una avioneta se estrelló apenas segundos después de iniciar su despegue. / RS

¿Cómo fue el accidente de la avioneta en Venezuela?

Una avioneta tipo PAY1, matrícula YV‑1443, se estrelló apenas segundos después de iniciar su despegue, provocando un incendio y la muerte de sus dos ocupantes.

Testigos relataron que la aeronave se elevó ligeramente, pero perdió estabilidad, se inclinó y cayó en picada, generando una fuerte explosión. Bomberos y equipos de emergencia acudieron inmediatamente al lugar para atender la situación.

Dos personas fallecieron. / RS

Investigación en curso

La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil ya inició las diligencias para determinar las causas del siniestro, siguiendo los protocolos internacionales de la OACI.

Entre los factores que se analizarán están:

Plan de vuelo de la avioneta

Condiciones meteorológicas al momento del despegue

Registros de mantenimiento de la aeronave

El aeródromo permanece resguardado, mientras los equipos recaban evidencia para esclarecer el accidente.

Contexto de la seguridad aérea en Venezuela

Este incidente se suma a otros recientes accidentes aéreos en el país, lo que pone bajo vigilancia el cumplimiento de normas de seguridad en la aviación civil venezolana.

Autoridades locales y nacionales reforzarán los controles para evitar que sucesos similares se repitan y garantizar la seguridad de vuelos futuros.