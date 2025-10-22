VIDEO: Avioneta se estrella durante despegue y mueren dos personas

Un accidente aéreo estremeció el aeródromo de Paramillo, en Táchira, cuando una avioneta se desplomó poco después de despegar, dejando dos personas sin vida

VIDEO: Avioneta se estrella durante despegue y mueren dos personas
El accidente ocurrió la mañana del 22 de octubre de 2025. | Redes sociales
Laura Reyes Medrano
22 de Octubre de 2025

Un trágico accidente aéreo conmociona el aeródromo de Paramillo, en el estado de Táchira, Venezuela, donde una avioneta cayó y se estrelló apenas segundos después de su despegue, dejando dos personas sin vida.

Una avioneta tipo PAY1, matrícula YV‑1443, se estrelló apenas segundos después de iniciar su despegue. / RS
Una avioneta se estrelló apenas segundos después de iniciar su despegue. / RS

¿Cómo fue el accidente de la avioneta en Venezuela?

Una avioneta tipo PAY1, matrícula YV‑1443, se estrelló apenas segundos después de iniciar su despegue, provocando un incendio y la muerte de sus dos ocupantes.

Testigos relataron que la aeronave se elevó ligeramente, pero perdió estabilidad, se inclinó y cayó en picada, generando una fuerte explosión. Bomberos y equipos de emergencia acudieron inmediatamente al lugar para atender la situación. 

Dos personas fallecieron. / RS
Dos personas fallecieron. / RS

 

Investigación en curso

La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil ya inició las diligencias para determinar las causas del siniestro, siguiendo los protocolos internacionales de la OACI.

Entre los factores que se analizarán están:

  • Plan de vuelo de la avioneta

  • Condiciones meteorológicas al momento del despegue

  • Registros de mantenimiento de la aeronave

El aeródromo permanece resguardado, mientras los equipos recaban evidencia para esclarecer el accidente.

Contexto de la seguridad aérea en Venezuela

Este incidente se suma a otros recientes accidentes aéreos en el país, lo que pone bajo vigilancia el cumplimiento de normas de seguridad en la aviación civil venezolana.

Autoridades locales y nacionales reforzarán los controles para evitar que sucesos similares se repitan y garantizar la seguridad de vuelos futuros.

 

TE PUEDE INTERESAR

Clara Brugada encabeza entrega de uniformes del primer Torneo Infantil y Juvenil Ollamaliztli rumbo al Mundial 2026q

Contra | 22/10/2025

Clara Brugada encabeza entrega de uniformes del primer Torneo Infantil y Juvenil Ollamaliztli rumbo al Mundial 2026
El golpe que recibió la unidad hizo que las personas se golpearan en el cuerpo.

Contra | 22/10/2025

VIDEO: Camión repleto de pasajeros cae en megasocavón; hay varios heridos
¡De tal palo, tal astilla! El exdiputado pide al público que apoyen a Mayer Mori.

Contra | 22/10/2025

“Así somos los chingo$%&”: Sergio Mayer presume que enseñó a su hijo a ser egocéntrico y soberbio
Te recomendamos
Clara Brugada encabeza entrega de uniformes del primer Torneo Infantil y Juvenil Ollamaliztli rumbo al Mundial 2026
Tendencias
Mundo

LO ÚLTIMO

 