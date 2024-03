¡Aurea Zapata teme por su vida! A causa de su pleito con Patricio Cabezut

La actriz Aurea Zapata teme por su vida y la de sus hijas. Y es que el conflicto legal que mantiene con su exesposo, el conductor Patricio Cabezut, continúa e incluso está al parecer, más fuerte que nunca.

Hace tiempo, al rededor de dos años, la mujer denunció a Cabezut por violencia intrafamiliar, así como por el pago de pensión para sus hijas; sin embargo, recientemente, el conductor externó que su exesposa no llevó a sus hijas a las convivencias que debían tener por orden las autoridades, por lo que hubo un cateo en la casa de Aurea para encontrar a las hijas de ambos, y por ello es que Zapata subió un video a redes sociales, explicando lo que está pasando.

“Grabo este video, porque literal temo por la vida de mis hijas y por la mía. El motivo es porque hace unas semanas el juez del Juzgado 26 de lo Familiar de la Ciudad de México determinó que se rompieran las cerraduras, se cateara mi departamento y se buscara y se encontrara a las niñas y las llevaran frente a él; no es posible que las autoridades no nos hagan caso y tenga que esconderme con mis hijas porque me las quieren quitar y nos quieren separar, ayúdenos por favor”, explicó.

Asimismo, Aurea Zapata habló del motivo por el que se resguardó con sus hijas, y señaló su inconformidad ante el hecho de que las autoridades se preocupen más por las convivencias que por hacer que pague la pensión y que quiera separarla de sus hijas.

“Que separe a las niñas de su mamá, de mí, que he estado pendiente de ellas. Señor juez cómo es posible que a usted le importen más unas visitas y convivencias, que la obligación de un padre.

“El señor tiene varias demandas, está vinculado a proceso, nos vamos a juicio. El señor es un generador de violencia, nos ha violentado a las niñas y a mí. Hago este video porque responsabilizo al juez del 26 de lo Familiar de la Ciudad de México, el maestro Platas, a mi exposo, familiares y amigos cercanos de mi exesposo. Si algo nos pasa a mis niñas y a mí”, expresó.

