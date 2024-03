Inmigrante mexicano es rescatado por policía texano; el joven llorando, le agradeció

Un inmigrante poblano fue rescatado en pleno desierto por autoridades de Texas. Y es que el joven de 18 años que caminaba sin rumbo, fue encontrado por un sheriff texano quien lo ayudó e incluso le ofreció de comer y hasta lo abrazó al percatarse de la desesperación del mexicano.

El mexicano, entre lágrimas le pidió al estadounidense que lo ayudara, ya que los contrabandistas a los que les había pagado para cruzar a Estados Unidos, lo abandonaron porque ya no pudo seguir caminando. Ante ello, el sheriff le garantizó al joven que lo ayudaría: “¿De dónde eres?... Todo va a estar bien... ¿Quieres comida?”, era parte de lo que le decía el jefe de policía.

“Quiero ir con mi mamita. Soy de Tehuacán, Puebla. Gracias, agarré (comida) un poco de ahí... Por favor, ya me quiero ir a mi casa, me dejaron en el cerro, tuve que atravesar para buscar ayuda, se fueron me abandonaron, ya no pude seguir caminando”, fue lo que el mexicano le decía al texano.

