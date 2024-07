BabyMetal en México: Te contamos cuándo y dónde tocarán

Una de las bandas fenómeno dentro del heavy metal es sin duda, las japonesa de BabyMetal, quienes llegarán a México para presentar su más reciente material ’The Other One’.

Luego de nueve años de su última presentación en tierras aztecas, el trío de cantantes vendrán para entonar temas como ‘Gimme Chocolate!!’, ‘GJ!’, ‘Da Da Dance’, ‘Pa Pa Ya!’, ‘BxMxC’, ‘Megitsune’, ‘Headbangeeeeerrrrr!!!!!’ y, su más reciente sencillo, ‘RATATATA’.

¿Dónde tocará BabyMetal?

Las japonesas no estarán solas pues vienen como parte de los grupos abridores, junto a Orbit Culture, de Slipknot, que anda celebrando sus 24 años de vida.

Los grupos se presentarán el próximo 9 de noviembre en el Parque Bicentenario y los boletos para una gran noche de metal ya están disponibles por Super Boletos.

Costo de los boleros para Slipknot, BabyMetal y Orbit Culture

MAGGOTS VIP: 3 mil 490 pesos

General A: 2 mil 90 pesos

General B: Mil 190 pesos

