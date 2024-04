Slipknot anuncia conciertos en México 2024: ¿Cuándo, dónde, venta de los boletos?

La banda de metal Slipknot realizará su primer concierto en solitario en México como parte de su gira "Here Comes the Pain" para celebrar su 25 aniversario. Los fanáticos podrán disfrutar de temas icónicos como "The Devil and I" y "Eyeless" a finales del 2024.

¿Cuándo y dónde será el conicerto de Slipknot en México 2024?

Slipknot realizará dos conciertos en México en noviembre: uno en Guadalajara el 8 de noviembre en Calle 2, y otro en Ciudad de México el 9 de noviembre en el Parque Bicentenario.

Venta de boletos para el conicerto de Slipknot

Los boletos para los conciertos de Slipknot se pondrán a la venta el 2 de mayo a las 11 a.m. en una preventa exclusiva para clientes del banco Banorte. La venta general será el 6 de mayo a la misma hora. En Ciudad de México, los boletos estarán disponibles en Superboletos y en Guadalajara en Funticket. Los fanáticos deben hacer un preregistro en el sitio web para acceder a la preventa.

Slipknot celebra su 25 aniversario

Slipknot promete un espectáculo memorable en México en noviembre, celebrando su 25 aniversario con interpretaciones de sus grandes éxitos como "Psychosocial", "Wait and Bleed", "Spit It Out", "Surfacing", "Duality", "Before I Forget", "Eyeless" y "Snuff".

Banda Slipknot

Slipknot es una banda de metal alternativo originaria de Des Moines, Iowa, Estados Unidos. Fundada en 1995, la banda es conocida por su estilo único, caracterizado por su música agresiva, máscaras distintivas y letras intensas. Han lanzado varios álbumes exitosos, incluyendo su álbum debut homónimo en 1999, así como "Iowa" (2001), "Vol. 3: (The Subliminal Verses)" (2004), "All Hope Is Gone" (2008), ".5: The Gray Chapter" (2014) y "We Are Not Your Kind" (2019). Slipknot ha ganado numerosos premios y es reconocida como una de las bandas más influyentes en el género del metal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHRISTIAN NODAL APARECE CON DENTADURA DE DIAMANTES, ¿CUÁNTO VALE?