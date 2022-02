Belinda lanzó canción 'Mentiras Cabrón' a días de su ruptura con Nodal

No hay duda de que la ruptura entre Belinda y Christian Nodal dará mucho de qué hablar durante un largo tiempo. Ambos cantantes eran muy dados a presumir su relación en redes sociales.

Ahora, que la ruptura es reciente, también los nuevos temas que sacaron han causado gran revuelo. Y es que Belinda estrenó la canción 'Mentiras Cabrón', que usuarios de redes interpretaron como una respuesta a 'Ya no somos ni seremos'.

"No quiero más que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahórrate el intento", se puede escuchar en el tema de 'Beli'.

Hasta ahora la canción únicamente cuenta con un demo, es decir, no ha salido un video oficial, pero la música como tal ya puede escucharse en diversas plataformas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VICENTE FERNÁNDEZ: REVELAN PRIMER ADELANTO DE LA BIOSERIE 'EL ÚLTIMO REY'