Bellakath revela que estuvo al borde de la muerte tras cirugía estética

La cantante Bellakath sorprendió a sus seguidores al relatar que una cirugía estética casi le cuesta la vida. En entrevista con el programa De Primera Mano, la intérprete narró que el procedimiento, realizado hace algunos meses, se complicó gravemente.

“No me gustó cómo me había quedado el abdomen y además de lo estético que no me había gustado, saliendo de la cirugía me puse bastante mal (…), al final me volvió a operar. Casi me voy con Diosito porque el doctor tuvo negligencia, pero uno también dice: ‘hágame todo de una vez’”, relató. Según explicó, la situación se tornó crítica durante la recuperación, cuando los médicos detectaron que la pérdida sanguínea era mayor de lo esperado.

Bellakath detalló que el problema surgió por complicaciones en la operación y que, debido a la gravedad del caso, requirió atención inmediata para estabilizarse. “Me sentía débil, mareada y no entendía qué pasaba, hasta que me dijeron que había perdido más sangre de lo normal”, agregó.

La intérprete de “Gatita” señaló que esta experiencia la hizo reflexionar sobre los riesgos de someterse a cirugías estéticas sin estar plenamente consciente de las posibles consecuencias. Además, reconoció que su vida estuvo en peligro: “Si no me hubieran intervenido a tiempo, no estaría aquí”.

Aunque no dio detalles sobre la clínica ni el cirujano que realizó el procedimiento, Bellakath dijo que actualmente se encuentra recuperada y agradeció a su equipo médico por salvarle la vida.

Su testimonio ha generado un amplio debate en redes sociales, donde muchos seguidores le han expresado mensajes de apoyo, mientras otros resaltan la importancia de informarse y tomar precauciones antes de cualquier intervención estética.

