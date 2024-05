Bloqueo en Avenida Insurgentes Sur y Viaducto Tlalpan genera caos en la Ciudad de México

La mañana de este martes 14 de mayo miles de capitalinos que se trasladaban a su trabajo o escuela se vieron afectados por un bloqueo en la avenida Insurgentes Sur y Viaducto Tlalpan, en la colonia Chimalcóyotl.

Son entre 20 y 30 personas que pasadas las 5:00 AM cerraron estas importantes vialidades para manifestarse contra las autoridades, ante la desaparición de un hombre identificado como Javier Pérez Ontiveros, quien es elemento de la Guardia Nacional, y que desde el pasado 2 de abril no se sabe nada de él, cuando salió de trabajar en la zona de Constituyentes y no regresó a su casa.

Según informan los familiares del hombre desaparecido, éste salió de las instalaciones de la Guardia Nacional y abordó un automóvil VW Vento color gris con placas PBJ-7933. Tiene 43 años de edad, complexión mediana, cara ovalada, mide 1.60 metros y pesa aproximadamente 75 kilos. Su seña particular es una cicatriz a un costado del párpado izquierdo.

Hasta el lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX para tratar de negociar con los manifestantes, teniendo éxito cuando fue trasladada la esposa del hombre desaparecido a las instalaciones de la Fiscalía para atender su caso.

Aunque de manera parcial, el bloqueo se mantiene, por lo que la policía capitalina recomienda utilizar vías alternas para circular como Avenida San Fernando o calle Chimalcoyotl. En lo que respecta al transporte público, el servicio de la Línea 1 del Metrobús estuvo suspendido varios minutos en ambos sentidos, aunque posteriormente fueron reabiertos los dos carriles, funcionando de manera normal la ruta de Indios Verdes a El Caminero y viceversa.

