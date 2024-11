Bobby Pulido se despide de la música con su gira del adiós. Ahora se lanzará a la política

El cantante Bobby Pulido anunció en una conferencia de prensa en Edimburg, Texas, que se retirará de la música para postularse a un cargo político. Agradeció a su familia y fans por su apoyo a lo largo de los años y anunció que realizará una gira de despedida en 2025.

Bobby Pulido anuncia el retiro de la música

Pulido ha anunciado que en el año 2026 se postulará para un cargo público, aunque no ha especificado el partido político ni el puesto al que aspira. Asimismo, ofreció una conferencia a través de su cuenta de Facebook, pero no proporcionó detalles sobre las fechas ni las ciudades en las que se llevará a cabo su despedida en el año 2025.

“Hoy estoy anunciando mi gira de despedida para el próximo año, no es una decisión que haya tomado a la ligera, la he pensado mucho, siento que mi vida ha cerrado un círculo completo”, comentó el cantante.

Bobby Pulido celebrará 30 años de carrera musical en 2025. Además de su pasión por la música, ha estudiado Ciencias Políticas y está interesado en el servicio público, planeando postularse para un cargo público para servir a la comunidad y mostrar sus habilidades.

¡Adiós a los escenarios, hola a la política! Bobby Pulido, el ícono del Tex-, anuncia su retiro musical con la gira “Por La Puerta Grande” y sorprende revelando que en 2026 buscará un cargo político. ¿Qué te parece este nuevo capítulo en su vida? pic.twitter.com/uR8JdkLrUe — INFO7MTY (@info7mty) November 21, 2024

“Por ahora no puedo revélela a qué puesto me postularé ni ningún detalle, la gente está agotada de una temporada política, en su debido momento todos sabrás lo que represento y en que capacidad me gustaría servir”.

El tour de despedida se llamará "Por la Puerta Grande" y se anunciarán pronto las fechas y ciudades para la gira en 2025.

¿Quién es Bobby Pulido?

Bobby Pulido es un cantante y compositor mexicano, conocido por su música en el género de la música tejana y norteña. Ha ganado popularidad en la escena musical latina y ha lanzado varios álbumes a lo largo de su carrera. Su estilo combina elementos tradicionales con influencias contemporáneas, lo que le ha permitido atraer a una amplia audiencia.

