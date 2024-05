‘The Boys’ confirma que habrá temporada 5: ¿Cuándo se estrena? Te lo contamos

La serie The Boys ha sido renovada para una quinta temporada en Amazon Prime Video. Los fanáticos seguramente estarán emocionados con esta noticia.

Amazon Prime confirma 5ta temporada "The Boys"

Amazon ha confirmado la temporada 5 de The Boys poco antes del estreno de la cuarta temporada. No se han dado más detalles sobre los episodios, pero es probable que pasen unos años antes de que se lancen.

Eric Kripke, showrunner de The Boys, agradeció a Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television por extender la duración de la serie. Se mostró entusiasmado por poder seguir escribiendo sobre temas como política, capitalismo, familia y genitales explosivos. Aunque aún no se sabe cuándo llegará la quinta temporada, la noticia de la renovación generará más expectación sobre la temporada 4, que explorará arcos argumentales polémicos como el ascenso de Victoria Neuman y la influencia de Homelander en el poder.

La cuarta temporada de The Boys se estrenará en junio y los episodios se lanzarán semanalmente hasta julio. La quinta temporada podría no estar disponible hasta 2026. A pesar de esto, Amazon ya no depende tanto de The Boys para mantener el interés de los suscriptores, ya que ha tenido éxito con la serie Fallout. Esto ayuda a diversificar el catálogo de Prime Video con propuestas de alta calidad.

¿De qué trata The Boys?

"The Boys" es una serie de televisión de superhéroes de género oscuro y acción, creada por Eric Kripke y basada en el cómic del mismo nombre escrito por Garth Ennis y dibujado por Darick Robertson. La serie se estrenó en 2019 y se desarrolla en un mundo donde los superhéroes, conocidos como "Los Siete", son celebridades poderosas y corruptas que abusan de su poder en lugar de usarlo para el bien.

La trama sigue a un grupo de individuos comunes que se unen para formar un equipo conocido como "The Boys", con el objetivo de exponer y derrotar a los superhéroes corruptos. El líder del grupo, Billy Butcher, interpretado por Karl Urban, recluta a Hughie Campbell, un joven común cuya vida se ve alterada por un trágico incidente relacionado con los superhéroes. Juntos, The Boys luchan contra Los Siete y descubren oscuros secretos sobre la corporación que los respalda, Vought International.

La serie ofrece una visión satírica y crítica de la cultura de los superhéroes, explorando temas como la corrupción, el abuso de poder, la fama y la moralidad. Está llena de acción, humor negro y giros inesperados, lo que la convierte en una propuesta única en el género de superhéroes.

