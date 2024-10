"Bugatti", nueva canción de Belinda, ¿estaría dedicada a Cazzu? Esto sabemos.

La relación entre Belinda y Christian Nodal, que terminó hace más de un año, sigue generando interés en redes sociales, especialmente con el regreso de Belinda a la música. Ella comparte aspectos de su vida personal en sus canciones, y aunque no ha confirmado el significado de sus letras, muchos fans creen que "Bugatti" va dedicada a Cazzu, la madre de la hija de Nodal.

¿Bugatti canción de Belinda para Cazzu?

Belinda acaba de sacar un nuevo sencillo llamado "Bugatti", y muchos piensan que podría estar dedicado a Cazzu, que fue dejada por Nodal por Ángela Aguilar. La letra de la canción habla sobre superar una ruptura y enfrentar los problemas, lo que ha hecho que los fans se pregunten si tiene algo que ver con lo que vivió Cazzu.

En "Bugatti", Belinda le manda un mensaje a una "amiga" para darle apoyo después de una ruptura difícil. Le envía palabras de ánimo para que supere su dolor. Los fans de ambas cantantes ven esto como un gesto de unión y solidaridad, sin ningún tono de burla o sarcasmo.

Letra de "Bugatti"

Yo sé que no hay curita que te sane ese dolor Que atravesar un mal de amor esta cabrón Yo por eso ya pasé, la solución me la sé Ponte chula y solo sígueme

No llores bebé que la vida es un party Olvidate de él y vámono' en el Bugatti Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé que la vida es un party Olvidate de él y vámono' en el Bugatti Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé No llores bebé No llores bebé No llores bebé

Pero sin luz pa' que cambies el mood, ahora estamo' en la feria Amores vienen y van, la vida es un carnaval como lo dijo Celia No bajes la nota, eres una rockstar, superestrella Te quieren opacar, no te dejan brillar, porque eres la más bella

No le escribas, no le llames No responda los mensajes se te escribe diciéndote "I'm sorry" Tu ere' una modelo de revista Desbloquéalo del insta, pa' que el hijoeputa te vea la story

No le escribas, no le llames No responda los mensajes se te escribe diciéndote "I'm sorry" Tu ere' una modelo de revista Desbloquéalo del insta, pa' que el hijoeputa te vea la story

No llores bebé que la vida es un party Olvidate de él y vámono' en el Bugatti Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé que la vida es un party Olvidate de él y vámono' en el Bugatti Unas gafas BVLGARI que tapen, que andamos trap Solo se vive una vez, esto es real life, notary

No llores bebé No llores bebé No llores bebé No llores bebé

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Regresa el programa “Para leer de boleto en el Metro”. Aquí te decimos de qué trata