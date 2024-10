Cácaro, el viral perrito que se hizo famoso por orinarse en el Festival Internacional de Cine de Morelia

El Festival Internacional de Cine de Morelia tuvo la presencia de un peludito que se volvió protagonista del festival y mejor aún se hizo tan viral que ya fue adoptado.

Durante el magno evento donde se proyectan estrenos, conferencias, talleres y se celebran alfombras rojas, un perrito de la calle hizo una inesperada aparición en la alfombra roja e inesperadamente se orinó en ella.

Se trata de Cácaro, un perrito callejero de pelaje color café quien asistió al Fesitval Internacional de Cine de Morelia.

Cuando decimos que en el #FICM2024 todos tienen su lugar, lo decimos de corazón . "Cácaro", nuestro fan número uno , ha estado en todas las alfombras rojas y, para que disfrute sus películas, siempre le tuvimos croquetitas y agüita . Nos alegra compartir que ahora tiene un… pic.twitter.com/r9A2KSZMOu — Morelia Film Fest (@FICM) October 21, 2024

El perrito fue captado acudiendo a todas las alfombras rojas hecho que conmovió a sus asistentes, quienes le tomaron fotografías y grabaron videos para subirlo a las redes.

La historia de Cácaro se hizo viral en redes sociales después de orinarse en la alfombra roja del festival después de que le mostraran cariño unos asistentes del lugar.

El perro se cruzó con Daniela Michel, fundadora y directora general del FICM, quien le dio un poco de comida y lo invitó a una de las salas de proyección para que “viera” una película.

¿Quieres conocer la historia de Cácaro, el perrito cinéfilo del #FICM2024? ¡Aquí te la contamos! ¡La buena noticia es que ya tiene un humano que le dará un hogar! ¡Cácaro ya está listo para vivir nuevas aventuras! pic.twitter.com/vrBDaOzBW0 — Morelia Film Fest (@FICM) October 22, 2024

“Yo no sabía qué era eso, pero me la pasé increíble entre caricias y una siestita que me eché”, dijeron los encargados de las redes sociales del festival en “voz” de Cácaro en el video compartido en X.

“Lo mejor fue cuando me dijeron que alguien quería llevarme a su casa”, aseguró el personal del festival haciéndose pasar por la mascota. Daniela llevó al perro al veterinario para que “checaran su salud” y le dieran un baño con el objetivo de estar listo para conocer a su nuevo humano.

Al día siguiente acudió a su hogar y conoció a la que desde entonces se convirtió en su familia.

Adorable! Siempre hay que apoyar a los perritos en situación de calle. pic.twitter.com/NFVH9Iu5D6 — Daniela Michel (@Daniela_MichelC) October 22, 2024

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Vive Latino 25 años: ¡Tenemos la fecha de la revelación del cartel!