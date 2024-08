Cardi B pide divorcio a Offset; anuncia un feliz embarazo

Cardi B solicitó el divorcio de su marido, el rapero de Migos, Offset, luego de siete años de estar casados.

Un representante de la cantante confirmó la noticia a The Associated Press, escribiendo: “Esto no se basa en ningún incidente en particular, ha tardado mucho en llegar y es amistoso”.

En Instagram, Cardi B no comentó directamente sobre la noticia de su divorcio, pero publicó una foto de ella en una azotea, sosteniendo su estómago para revelar una pancita de embarazada.

”¡Con cada final viene un nuevo comienzo! Estoy muy agradecida de haber compartido esta temporada con ustedes, me han traído más amor, más vida y, sobre todo, han renovado mi poder”, escribió en el pie de foto. “Es mucho más fácil tomar los giros, vueltas y pruebas de la vida acostada, ¡pero tú, tu hermano y tu hermana me han demostrado por qué vale la pena seguir adelante!”

Su historia de amor

Cardi B y Offset, cuyos nombres de pila son Belcalis Almanzar y Kiari Cephus respectivamente, tienen dos hijos juntos: Kulture, de 5 años, y Wave, de 2.

La poderosa pareja del hip hop se casó en secreto el 20 de septiembre de 2017 en Atlanta y anunciaron su compromiso un mes después.

Cardi B ya había solicitado el divorcio de Offset en otra ocasión en 2020, alegando que su matrimonio estaba “irremediablemente roto”.

