Joe Manganiello desmiente a Sofía Vergara sobre los motivos de su divorcio

Hace un año exactamente que Sofía Vergara y Joe Manganiello confirmaban sus separación luego de estar 10 años juntos, lo que conmocionó a muchos porque se veía una pareja estable.

Pero fue a principio de este 2024 que la actriz abría su corazón y revelaba que su divorcio se dio prácticamente porque no estaba dispuesta a ser mamá a sus 52 años y su marido quería tener hijos, entonces por eso fue lo que dejó ir.

“Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy preparada para ser abuela, no madre. Así que, si llega el amor, tiene que venir con sus propios hijos. También estoy en la menopausia, es lo natural", declaró

Joe Manganiello cuenta su verdad

Pero ahora fue el actor estadounidense que salió a contar su versión porque siente que quedó como el malo del cuento cuando las cosas no fueron así, porque desde el principio de su relación tocaron el tema de los hijos.

“Eso no es cierto. Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Y tuvimos una gran conversación al empezar, durante el primer mes de noviazgo. Dije: 'Si ya no quieres tener hijos, lo entiendo. Sólo dímelo, y sabré de qué se trata, y está bien'. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca me iría si no funcionaba. Y no lo hice. No fue inevitablemente por eso que todo terminó. Fue porque dos personas se distanciaron, y a veces eso pasa", detalló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: POLICÍAS DE LA CDMX SALVAN A HOMBRE QUE SE QUERÍA AVENTAR DE UN PUENTE