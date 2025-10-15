CDMX prohibirá la venta de animales en el Mercado de Sonora: la fecha ya está puesta

En una jugada histórica para los derechos animales, la CDMX está a punto de cerrar uno de los capítulos más polémicos de su vida comercial: la venta de animales vivos en el Mercado de Sonora. La alcaldesa Evelyn Parra fue clara: los locatarios tendrán hasta diciembre de 2025 para cambiar de giro, o serán clausurados.

La decisión no fue al azar. Viene respaldada por una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, que, desde agosto pasado, obliga a las autoridades a proteger a los animales como seres sintientes. Con eso, se cae legalmente la venta de especies vivas en ese y otros mercados de la ciudad.

Los comerciantes de animales podrían ser multados si continúan con su actividad / Redes Sociales

El fallo que cambia todo

El amparo 1547/2023, promovido por la organización animalista Va por sus Derechos, fue el que desató la bomba. El 14 de agosto, el Vigésimo Tribunal Colegiado determinó que la venta, intercambio o exhibición de animales en el mercado es ilegal, con base en la Ley de Protección y Bienestar Animal de la CDMX.

“Va por sus Derechos inició un procedimiento ante el tribunal superior Administrativo y la Suprema Corte de Justicia, que dio sentencia positiva, el resto de la ejecución corresponde a las autoridades competentes en la materia”, explicó la organización.

Es decir, ya no hay pretexto ni vuelta atrás: la alcaldía Venustiano Carranza debe verificar que nadie venda animales en el mercado y clausurar a quien lo haga.

El mercado de Sonora es famoso por vender animales o reptiles / Redes Sociales

¿Y los locatarios?

Parra reveló que ya hay por lo menos 10 comerciantes que decidieron dejar de vender animales, pero aún quedan unos 80 que se resisten y que incluso podrían presentar nuevos amparos para seguir operando. “El reto es que para finales de enero todos se hayan cambiado”, dijo la alcaldesa.

Desde el lado opuesto, representantes del mercado niegan haber recibido notificación oficial. Aída Álvarez Salas, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México AC (COMVEMEX), denunció: “Esto representa una nueva andanada de ataques y descalificaciones para el gremio que, desde hace varios años, ha buscado mantenerse en el marco legal del mercado de las especies”.

Diversas organizaciones han estado protestando por el maltrato a los animales en el mercado de Sonora / Redes Sociales

Una decisión que va más allá del Sonora

De acuerdo con Va por sus Derechos, esta no es una batalla aislada. Lo decidido aplica a todos los mercados de la CDMX. Así lo expresaron en su comunicado: “El tribunal dio por finalizados los términos, acabando así con la venta de animales en TODOS los mercados de la Ciudad de México”.

El Mercado de Sonora, famoso por su venta de mascotas, animales de granja e incluso aquellos utilizados en rituales de santería, ha sido señalado durante años por el maltrato y las condiciones insalubres en que se encuentran los ejemplares. Jaulas oxidadas, hacinamiento y desnutrición son parte del paisaje. Ahora, con el reloj en marcha, lo que parecía intocable empieza a cambiar.