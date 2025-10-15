Rudy Youngblood, actor de 'Apocalypto', es arrestado oootra vez: esto se sabe

El actor Rudy Youngblood, reconocido por interpretar a 'Garra de Jaguar' en la película 'Apocalypto' de Mel Gibson, volvió a ser arrestado, esta vez en Texas. De acuerdo con la policía de Belton, fue detenido el pasado martes 14 de octubre por presunta agresión a un familiar, delito por el cual ya existía una orden de aprehensión en su contra emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Travis.

Según el informe oficial citado por TMZ, Youngblood se encontraba dentro de un auto estacionado cerca de una rampa para botes en el Lago Belton, cuando un oficial se acercó a inspeccionar. Durante la revisión, se detectó la orden pendiente y además se le encontró una sustancia cristalina blanca, que ahora está siendo analizada por laboratorio.

Actualmente, permanece recluido en la Cárcel del Condado de Bell, a la espera de que se determine si enfrentará más cargos relacionados con posesión de sustancias ilícitas.

Rudy Youngblood fue detenido por una agresión a un familiar / TMZ

No es su primer encontronazo con la ley

Rudy Youngblood acumula antecedentes penales. En 2017 fue arrestado en Miami por alteración del orden público y embriaguez, aunque los cargos fueron retirados.

En diciembre de 2024 fue detenido en Atenas, Grecia, tras un enfrentamiento con la policía. Según reportes, estaba ebrio y amenazó a los oficiales con un cuchillo. Fue condenado a 10 meses de prisión con suspensión, pero permaneció encarcelado por una orden de deportación tras el vencimiento de su visado. Más tarde apeló y se le permitió salir voluntariamente del país.

El actor cobró fama tras salir en la película de Mel Gibson / Redes Sociales

El ascenso y caída del protagonista de Apocalypto

Rudy tenía 24 años cuando interpretó a 'Garra de Jaguar' en A'pocalypto', cinta de 2007 dirigida por Mel Gibson y nominada al Oscar. El actor alcanzó fama mundial de forma casi inmediata, pero desde entonces ha tenido una carrera discreta, aunque constante, en cine y televisión.

Entre sus proyectos figuran Beatdown (2010), Amnesia (2012), Contrición (2018), Dandelion Season (2021) y The Haunting of Hell Hole Mine (2023). Actualmente se encuentra como protagonista de la cinta La Matadora, en fase de preproducción, y tiene cinco títulos más en desarrollo.

Además de actuar, Youngblood ha estado involucrado en campañas de prevención del VIH dirigidas a comunidades nativas americanas y ha promovido la educación sobre alcoholismo y drogadicción. Sin embargo, sus recurrentes problemas legales podrían poner en jaque su futuro actoral.

Sus problemas con el alcohol y las drogas podrían acabar con su carrera / Especial