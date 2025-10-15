¿CDMX también aumentará el precio del pasaje? Esto se sabe

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) volvió a solicitar al Gobierno de la Ciudad de México un incremento en la tarifa del transporte público, al señalar que los altos costos del combustible, refacciones y mantenimiento han provocado una situación insostenible para los concesionarios.

La FAT aseguró que ha presentado estudios de factibilidad que respaldan la necesidad de un incremento moderado en la tarifa. / RS

De acuerdo con sus representantes, los operadores se encuentran “en números rojos” debido a que el precio del pasaje no se ha modificado desde hace varios años, mientras que los gastos de operación continúan en aumento. Además, denunciaron que el bono de combustible prometido por las autoridades capitalinas no ha sido entregado, lo que agrava la crisis del sector.

La FAT aseguró que ha presentado estudios de factibilidad que respaldan la necesidad de un incremento moderado en la tarifa, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y permitir la renovación de unidades. Advirtieron, sin embargo, que si el Gobierno de la CDMX no ofrece una respuesta pronta, podrían recurrir a movilizaciones o paros del servicio en los próximos días.

Brugada reconoce diálogo con los transportistas

Durante una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que su administración mantiene conversaciones con los transportistas para evaluar un posible ajuste en la tarifa.

“Sí, estamos en pláticas. Esperamos ponernos de acuerdo, llegar a un acuerdo. Sabemos que no se ha aumentado el precio al pasaje desde hace varios años. Estamos en diálogo con ellos”, expresó Brugada, al reconocer que el tema se encuentra en revisión.

Aunque la mandataria local no precisó montos ni fechas, afirmó que las conversaciones continúan de manera coordinada con la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de llegar a una solución que beneficie tanto a los concesionarios como a los usuarios.

Hasta el momento, el Gobierno de la CDMX no ha anunciado ningún incremento formal. / RS

En el Estado de México, la tarifa del transporte público aumentó recientemente de 12 a 14 pesos, lo que ha generado presión sobre las autoridades capitalinas para aplicar una medida similar.

Sin decisión oficial, pero con expectativa creciente

Hasta el momento, el Gobierno de la CDMX no ha anunciado ningún incremento formal ni definido un calendario para su aplicación. Sin embargo, el reconocimiento de Brugada sobre la existencia de negociaciones confirma que el tema ya está en la mesa.

La FAT criticó que, pese a los acercamientos, las dependencias responsables aún no han ofrecido compromisos firmes ni respuestas claras sobre el bono de combustible ni el posible ajuste al pasaje.

En tanto, los usuarios expresan preocupación ante la posibilidad de un aumento, argumentando que el servicio continúa con deficiencias en seguridad, limpieza y frecuencia. Los transportistas, por su parte, insisten en que un ajuste tarifario permitiría mantener la operación y mejorar la calidad del servicio.

La FAT criticó que, pese a los acercamientos, las dependencias responsables aún no han ofrecido compromisos firmes. / X