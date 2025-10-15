Coachella 2026: ¿Cuánto cuesta ir al festival más esperado del año desde México?

¡La espera terminó! Coachella 2026 ya tiene fechas confirmadas: del 10 al 12 de abril (fin de semana 1) y del 17 al 19 de abril (fin de semana 2), en el emblemático Empire Polo Club de Indio, California. Si estás planeando asistir desde México, o simplemente por curiosidad, te contamos los gastos involucrados para vivir esta experiencia única.
¿Cuánto cuesta ir a Coachella 2026?
A continuación, desglosamos los costos aproximados para un viaje desde la Ciudad de México:
Boletos para el festival:
Entrada general para un fin de semana: $649 USD (aproximadamente $11,960 MXN).
Entrada combinada para ambos fines de semana: $1,348 USD (alrededor de $24,840 MXN).
Vuelos:
Vuelo redondo CDMX–Los Ángeles en clase turista sin maleta documentada: entre $5,740 MXN (solo primer fin de semana) y $6,770 MXN (para ambos fines de semana).
Hospedaje:
Económico: moteles en Palm Springs desde $16,000 MXN por dos noches.
Intermedio: hoteles de cadena como Marriott entre $30,000 MXN y $45,000 MXN por dos noches.
Lujo: villas privadas o Airbnb desde $50,000 MXN, pudiendo superar los $100,000 MXN dependiendo de la exclusividad y tamaño.
Transporte al festival:
Shuttle del festival (Any Line Shuttle Pass) para todo el fin de semana: aproximadamente $2,800 MXN.
Shuttle desde el aeropuerto de Los Ángeles al festival: alrededor de $2,500 MXN por trayecto.
Comidas y extras:
Se estima que los gastos diarios en comidas y otros extras pueden variar entre $1,000 MXN y $2,000 MXN, dependiendo de tus elecciones personales.
Presupuesto estimado
Boleto para un fin de semana: $11,960 MXN
Vuelo redondo: $5,740 MXN
Hospedaje (económico): $16,000 MXN
Transporte al festival: $2,800 MXN
Comidas y extras: $2,000 MXN
Total Aproximado: $38,500 MXN
Nota: Los costos pueden variar según la disponibilidad, promociones y elecciones personales.
Consejos para ahorrar
Compra anticipada: Adquiere tus boletos y vuelos con la mayor antelación posible para aprovechar tarifas más económicas.
Comparar opciones de hospedaje: Considera alternativas como Airbnb o compartir alojamiento con amigos para reducir costos.
Transporte compartido: Organiza traslados en grupo para dividir gastos de transporte al festival.
Comidas locales: Opta por restaurantes locales o prepara tus propias comidas para ahorrar en alimentación.
Asistir a Coachella 2026 desde México es una experiencia inolvidable, pero requiere una planificación cuidadosa y un presupuesto adecuado. Con la información proporcionada, puedes organizar tu viaje de manera eficiente y disfrutar al máximo del festival sin sorpresas financieras.