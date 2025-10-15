Coachella 2026: ¿Cuánto cuesta ir al festival más esperado del año desde México?

¡La espera terminó! Coachella 2026 ya tiene fechas confirmadas: del 10 al 12 de abril (fin de semana 1) y del 17 al 19 de abril (fin de semana 2), en el emblemático Empire Polo Club de Indio, California. Si estás planeando asistir desde México, o simplemente por curiosidad, te contamos los gastos involucrados para vivir esta experiencia única.

Coachella es uno de los festivales más grandes e importantes del mundo. / Coachella

¿Cuánto cuesta ir a Coachella 2026?

A continuación, desglosamos los costos aproximados para un viaje desde la Ciudad de México:

Boletos para el festival:

Entrada general para un fin de semana: $649 USD (aproximadamente $11,960 MXN).

Entrada combinada para ambos fines de semana: $1,348 USD (alrededor de $24,840 MXN).

Vuelos:

Vuelo redondo CDMX–Los Ángeles en clase turista sin maleta documentada: entre $5,740 MXN (solo primer fin de semana) y $6,770 MXN (para ambos fines de semana).

Hospedaje:

Económico: moteles en Palm Springs desde $16,000 MXN por dos noches.

Intermedio: hoteles de cadena como Marriott entre $30,000 MXN y $45,000 MXN por dos noches.

Lujo: villas privadas o Airbnb desde $50,000 MXN, pudiendo superar los $100,000 MXN dependiendo de la exclusividad y tamaño.

Transporte al festival:

Shuttle del festival (Any Line Shuttle Pass) para todo el fin de semana: aproximadamente $2,800 MXN .

Shuttle desde el aeropuerto de Los Ángeles al festival: alrededor de $2,500 MXN por trayecto.

Comidas y extras:

Se estima que los gastos diarios en comidas y otros extras pueden variar entre $1,000 MXN y $2,000 MXN, dependiendo de tus elecciones personales.

Para asistir a Coachella debes considerar varios gastos. / Coachella

Presupuesto estimado

Boleto para un fin de semana: $11,960 MXN

Vuelo redondo: $5,740 MXN

Hospedaje (económico): $16,000 MXN

Transporte al festival: $2,800 MXN

Comidas y extras: $2,000 MXN

Total Aproximado: $38,500 MXN

Nota: Los costos pueden variar según la disponibilidad, promociones y elecciones personales.

Cartelera oficial de Coachella 2026. / Coachella

Consejos para ahorrar

Compra anticipada: Adquiere tus boletos y vuelos con la mayor antelación posible para aprovechar tarifas más económicas.

Comparar opciones de hospedaje: Considera alternativas como Airbnb o compartir alojamiento con amigos para reducir costos.

Transporte compartido: Organiza traslados en grupo para dividir gastos de transporte al festival.

Comidas locales: Opta por restaurantes locales o prepara tus propias comidas para ahorrar en alimentación.

También es famoso por su cultura "hipster" y la atención a la moda entre los asistentes. / Coachella

Asistir a Coachella 2026 desde México es una experiencia inolvidable, pero requiere una planificación cuidadosa y un presupuesto adecuado. Con la información proporcionada, puedes organizar tu viaje de manera eficiente y disfrutar al máximo del festival sin sorpresas financieras.