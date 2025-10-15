¿YouTube no te carga? Así fue la caída global de la plataforma este 15 de octubre

YouTube, la plataforma más popular de videos en el planeta, acaba de sufrir una caída a nivel mundial este 15 de octubre, dejando a millones sin poder reproducir su contenido favorito. El problema no está en tu conexión ni en tu celular… es global.

De acuerdo con el sitio especializado DownDetector, los reportes comenzaron a dispararse alrededor de las 17:00 horas. Lo curioso es que tanto la app como la versión web parecían funcionar con normalidad… hasta que intentabas ver un video. Nada cargaba.

“Los reportes de errores superan los 15 mil solo en la plataforma Downdetector”, se indica.

Los usuarios de la aplicación reportaron que los videos no cargaban / FREEPIK

Sin explicaciones de la caída

Por ahora, ni Google ni YouTube han dado alguna explicación oficial. Mientras tanto, usuarios de todo el mundo se han volcado a redes como X (antes Twitter) y TikTok para confirmar que no son los únicos que se quedaron sin servicio.

Según DownDetector, las ciudades más afectadas en México son:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Tijuana

Los problemas comenzaron desde las 17:00 horas de este miércoles / Especial

YouTube y su impacto global

Y si todavía dudas del tamaño del golpe, ahí te va un dato: “Un reporte en enero de 2024 mencionaba que el tráfico mensual de YouTube era de 2.7 millardos”.

Es decir, cualquier falla de este tipo paraliza medio internet. Por ahora, lo único que queda es esperar que Google arregle el asunto… y seguir viendo memes del colapso.

El colapso de la plataforma afecta a millones de personas en el mundo / FREEPIK