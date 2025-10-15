VIDEO: Karol G se convierte en ángel de Victoria’s Secret y enciende la pasarela con sabor latino

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se tiñó de rojo pasión, y no solo por la lencería: Karol G fue la gran sorpresa de la noche al convertirse oficialmente en una nueva ángel de la icónica marca.

La pasarela se celebró este 15 de octubre en el Brooklyn Navy Yard, en Nueva York, y la colombiana no solo cantó… voló y deslumbro en el escenario.

Karol G le puso el toque latino a la pasarela / Redes Sociales

La Bichota enciende Victoria’s Secret Fashion

Cuando el escenario se iluminó en tonos escarlata, la Bichota apareció enfundada en un enterizo translúcido con pedrería, luciendo un conjunto de brassier y panty al tono, un pareo largo y bisutería plateada. Con micrófono en mano, Karol G interpretó Ivonny bonita, tema de su disco Tropicoqueta, mientras las modelos desfilaban con alas rubí a su alrededor.

La presentación subió de tono (y ritmo) cuando cambió a Latina Foreva. El público estalló en aplausos, pero lo mejor estaba por venir. De pronto, Karol G desapareció del escenario… solo para regresar sin pareo, en tanga, y portando sus propias alas de Victoria’s Secret.

La colombiana desbordó sensualidad con su traje en rojo / Redes Sociales

Karol es el nuevo ángel de Victoria’s Secret

El momento fue histórico: la nombraron como nueva ángel de la marca, y ella no decepcionó. “La Tropicoqueta reapareció con el mismo atuendo, aunque sin el pareo largo (que dejó ver que vestía una tanga) y portando las inconfundibles alas que la bautizaron como una nueva ángel de Victoria’s Secret”, se describe.

Karol G ahora es un nuevo ángel para lucir la lencería de la marca / Redes Sociales

Karol G bailó como solo ella sabe hacerlo, con fuego latino y flow internacional, mientras el público enloquecía ante la inesperada revelación. La escena se volvió tendencia mundial, y no faltaron quienes la bautizaron como “la reina de la sensualidad latina”.