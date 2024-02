Celia Lora, arrepentida de entrar a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

En conferencia frente a los medios, Celia Lora afirmó que vivió una desagradable sorpresa cuando estuvo dentro de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo.

La modelo dijo odiar a la empresa porque no se preocupó por su salud, pues pensaban que estaba jugando al decir que le dolía una muela.

“Una de las cosas de las que más me arrepiento en la vida es haber ido a eso. Es horrible esa madre. Desde entonces no hago realities, desde que fui a esa madre”, comentó.

Celia Lora se lanza contra Telemundo por ‘La Casa de los Famosos’

La también influencer mencionó que como Telemundo es una empresa de telenovelas, editaron el programa a su gusto y no pasaba lo que realmente era.

“Tuve la desgracia de trabajar con Telemundo, que es un desastre. Apagan las cámaras, editan y muestran lo que les conviene, y sí, todo está manipulado. Desde el principio, saben quién va a ganar…”, reveló.

Celia Lora ya tiene a su ganador en ‘La Casa de los Famosos’

La hija de Álex Lora declaró que no está muy enterada de lo que pasa en esta edición del reality, pero sabe de algunos personajes que podrían ganar.

“Hay muchos que no conozco, hay unos que sí. Yo creo, no sé por qué, pero yo creo que va a ganar Lupillo, puede ser Lupillo. Adame, porque no, también podría ser... es alguien que da contenido”, finalizó.

