Celia Lora desmiente romance con Lizbeth Rodríguez: "Estoy sola y así quiero estar"

Hace algunas semanas, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre un supuesto romance entre Celia Lora y Lizbeth Rodríguez. Los mensajes de amor y cariño que ambas compartieron en línea avivaron la llama de la curiosidad de sus seguidores, quienes se preguntaron si las modelos estaban involucradas en una relación amorosa.

Sin embargo, la hija de Alex Lora decidió poner fin a la incertidumbre y aclarar la situación a través de sus redes sociales. Celia Lora recurrió a su cuenta de TikTok para emitir un mensaje contundente en el que desmintió las afirmaciones de Lizbeth Rodríguez y aclaró que, en realidad, solo son buenas amigas.

"Esto ya se salió de control... no puedo creer que esté haciendo este video", comenzó Celia, visiblemente sorprendida por la repercusión de los rumores en torno a su relación con Lizbeth. La modelo aseguró que no está involucrada sentimentalmente con nadie y que disfruta de su soltería, afirmando que planea mantenerse así por el resto de su vida. "Yo no ando con nadie, con absolutamente nadie", aseveró.

Celia aclaró que Lizbeth Rodríguez es su amiga y que la aprecia, subrayando que han colaborado juntas en la creación de contenido para adultos, al igual que lo ha hecho con otras modelos, pero estas relaciones han sido estrictamente profesionales.

En su mensaje, Celia pidió que la atención que ha recibido en torno a estos rumores se enfoque en temas de mayor relevancia y utilidad, y agregó que, por el momento, se encuentra disfrutando de su vida, asistiendo a conciertos y aprovechando al máximo su independencia.

Con esta aclaración, Celia Lora espera que los rumores sobre su vida sentimental lleguen a su fin y que se respete su deseo de mantenerse soltera y enfocada en su propia felicidad y desarrollo personal.

