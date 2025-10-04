'Chainsaw Man: Arco de Reze' ya tiene fecha de estreno en México: todo lo que debes saber

La esperada película "Chainsaw Man – La película: Arco de Reze" llegará a los cines de México, tras su paso por Japón.

Producida por el aclamado estudio MAPPA y distribuida globalmente por Crunchyroll y Sony Pictures, la cinta es uno de los lanzamientos más esperados del año por los fanáticos del anime.

En México, Chainsaw Man se ha convertido en un verdadero fenómeno cultural, al nivel de Demon Slayer, gracias a su mezcla de violencia explícita, humor negro y una animación impecable, sello característico de MAPPA.

La historia de Denji y Reze

La película adapta el arco de Reze, uno de los más recordados del manga original de Tatsuki Fujimoto, autor también de Fire Punch y Look Back.

La trama sigue a Denji, quien continúa su vida como cazador de demonios después de fusionarse con el diablo motosierra, Pochita. Todo cambia cuando conoce a Reze, una misteriosa joven que pondrá a prueba su corazón y su lealtad hacia Makima y la organización para la que trabaja.

Entre secretos, giros inesperados y combates espectaculares, Denji enfrentará su lado más humano y vulnerable mientras el caos se desata a su alrededor.

Un equipo de lujo detrás de la cinta

La dirección de la película estuvo a cargo de Tatsuya Yoshihara, reconocido por su trabajo en Jujutsu Kaisen 0 y Black Clover.

El guion fue escrito por Hiroshi Seko, quien también ha trabajado en Attack on Titan y Dan Da Dan.

En el apartado musical, el tema principal "IRIS OUT" es interpretado por Kenshi Yonezu, el mismo artista que marcó a la franquicia con el exitoso opening "KICK BACK", convertido ya en un himno para los fans.

¿Cuándo se estrena en México?

Chainsaw Man – La película: Arco de Reze se estrenará en México el 23 de octubre, tanto con doblaje latino como en japonés con subtítulos, en cadenas como Cinépolis y Cinemex.

La distribución se extenderá a varios países de Latinoamérica, aunque México será el mercado clave para medir el alcance de la franquicia en la región.

Con esta entrega, MAPPA busca consolidar el impacto global de Chainsaw Man, una historia que ha trascendido el manga y el anime para posicionarse como uno de los títulos más influyentes de su generación.

A medida que se desarrolla su relación, Denji descubre que ese amor aparente también esconde secretos y riesgos mortales. El arco combina acción intensa, tensión emocional y un desarrollo profundo del protagonista, mostrando su lado más vulnerable y humano.

¿Por qué genera tanta expectativa?

El anime de Chainsaw Man se ha convertido en un fenómeno global desde su estreno, destacando por su animación impactante, narrativa cruda y personajes emocionalmente complejos.

La película llega en un momento en que los fans esperan con ansias una segunda temporada, por lo que este filme podría funcionar como un puente narrativo hacia los próximos capítulos del anime.