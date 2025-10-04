¿Te roban el Wi-Fi? Así puedes expulsar intrusos y proteger tu red

Si tu conexión a Internet anda más lenta de lo normal o notas actividad extraña en tu router, no todo es culpa del proveedor: es posible que alguien esté usando tu Wi-Fi sin permiso. Detectarlo y expulsarlo es más sencillo de lo que crees: con herramientas gratuitas y unos minutos de configuración puedes dejar tu red segura.

Verifica los aparatos conectados a tu red para identificar quiénes podrían estar usándola sin permiso/iStock

¿Cómo saber si alguien está robando mi Wi-Fi?

Antes de bloquear, revisa si hay señales de intrusión: una velocidad inusualmente baja, picos extra en el consumo de datos, luces del router parpadeando cuando crees que nadie está conectado o cambios en la configuración del equipo. La forma más directa de confirmarlo es consultar la lista de dispositivos conectados desde la configuración del router o usando una app de escaneo de redes.

Revisa si hay señales de intrusión/iStock

Guía rápida en 3 pasos para expulsar intrusos

Paso 1 — Escanea tu red con una app (recomendación práctica)

Descarga una aplicación gratuita como Fing (disponible en Android y iPhone). Abre la app, selecciona Buscar dispositivos y obtendrás una lista de todos los aparatos conectados (celulares, tabletas, televisores inteligentes, consolas, etc.). Revisa esa lista y marca los dispositivos que no reconozcas.

Paso 2 — Identifica al intruso

Compara los nombres de los aparatos que aparecen en la app con tus dispositivos. Si hay un equipo desconocido, anota su dirección MAC (un identificador único de hardware). También puedes confirmar la IP desde tu móvil entrando a Ajustes → Wi-Fi → Propiedades → Avanzado.

Paso 3 — Bloquéalo desde el router (MAC Filtering / Control de acceso)

Abre un navegador en una computadora conectada y escribe la IP de tu módem/router (comúnmente 192.168.1.1 o 192.168.0.1). Inicia sesión con el usuario y contraseña (suelen estar en una etiqueta del módem o en el manual). Busca las opciones “MAC Filtering”, “Access Control” o “Lista de dispositivos”. Añade la dirección MAC del intruso a la lista negra (blacklist) o bloquea el dispositivo desde la interfaz. Guarda cambios y reinicia el módem si es necesario. Tras esto, el equipo no podrá volver a conectarse sin que lo quites de la lista.

Apps como Fing permiten escanear tu red y mostrar la lista de dispositivos conectados/iStock

Consejos extra para dejar tu Wi-Fi más seguro (rápidos y efectivos)

Cambia la contraseña del Wi-Fi por una clave fuerte (mínimo 12 caracteres, mezcla de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos).

Usa WPA2 o, si tu router lo soporta, WPA3 como método de cifrado (evita WEP).

Renombra tu red (SSID) para que no incluya información personal y desactiva el WPS si no lo usas.

Actualiza el firmware del router: muchas vulnerabilidades se corrigen con actualizaciones del fabricante.

Activa el control parental o la programación de Wi-Fi si quieres bloquear horarios de conexión a ciertos dispositivos.

Si sigues con problemas, considera restaurar el router a valores de fábrica y configurar la red desde cero con una contraseña nueva.

Un técnico o el proveedor de Internet también puede asistirte si no sabes cómo acceder al router/iStock

¿Y si no sé entrar al router o me da miedo tocar la configuración?

Si no te sientes cómodo accediendo a la configuración del módem, llama al soporte técnico de tu proveedor de Internet: pídeles que te ayuden a revisar la lista de dispositivos conectados, cambiar la contraseña o aplicar el bloqueo. También puedes llevar tu router a un técnico de confianza.