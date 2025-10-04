Guitarrista de Oasis anuncia que padece cáncer y se retira temporalmente de la gira

Paul “Bonehead” Arthurs, guitarrista rítmico y cofundador de Oasis, ha revelado públicamente que fue diagnosticado con cáncer de próstata a principios de este año. En un emotivo mensaje a sus seguidores, el músico informó que hará una pausa temporal en la gira Live ’25 para enfocarse en su tratamiento, con la promesa de regresar en la etapa sudamericana.

“Estoy realmente triste de perderme estos shows, pero me siento bien y estaré listo para volver en el momento en que llegue a Sudamérica”, afirmó Arthurs, quien explicó que la enfermedad fue detectada con oportunidad y que hasta ahora responde favorablemente al tratamiento.

Paul 'Bonehead' Arthurs durante el concierto de Oasis en México el pasado septiembre/IG

Fechas que no podrá cumplir… por ahora

Como parte de esta pausa, Bonehead confirmó que no podrá presentarse en las fechas programadas para Tokio, Melbourne y Sídney durante la gira asiática y australiana.

Sin embargo, tiene la intención de sumarse nuevamente al tour cuando Oasis llegue a Sudamérica en noviembre.

El anuncio de 'Bonehead' en Instagram/IG

Su paso por México y el cariño del público

Esta noticia tiene un matiz especial para el público mexicano: hace apenas unas semanas, Arthurs participó en los conciertos de Oasis en la Ciudad de México (días 12 y 13 de septiembre).

Durante su llegada al país, compartió una imagen desde el aeropuerto con la frase “Wee Haaaa” y el letrero “México”, desatando una ola de bienvenida y emotivos mensajes por parte de fans.

"Viva México" posteó 'Bonehead’ en su cuenta de Instagram/IG

Ya había luchado antes… y esta vez vuelve a enfrentar el reto

No es la primera vez que Arthurs atraviesa una batalla contra el cáncer. En 2022, reveló que había recibido tratamiento por cáncer en las amígdalas.

Su nuevo diagnóstico suma a esa historia de lucha, y el mensaje que comparte hoy entre lágrimas y esperanza ha movilizado a sus seguidores, que le han hecho llegar apoyo, buenos deseos y muestras de aliento.

Lo que viene: Oasis sigue, Bonehead descansa

Aunque Oasis continuará con sus presentaciones, la ausencia temporal de Arthurs marca un momento delicado para la banda y sus seguidores. La expectativa está puesta en que se recupere completamente y pueda sumarse nuevamente al espectáculo.

Oasis continuará con sus presentaciones/Spotify

Para muchos fans, su mensaje no solo significa un parón obligado, sino también una reafirmación de humanidad detrás del ícono: que, más allá de la música, está la salud, la pausa necesaria y la esperanza de regresar.