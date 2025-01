Concierto de Polymarchs reúne a más de 200 mil personas en Paseo de la Reforma

El concierto del Sonido Polymarchs en la Ciudad de México fue todo un éxito, pues logró reunir a alrededor de 200 mil personas para recibir el Año Nuevo 2025, convirtiendo la avenida Paseo de la Reforma en una auténtica pista de baile.

Personas de todas las edad disfrutaron el evento/Gobierno CDMX |



Sus mezclas de música electrónica, high energy, más el remix de varios temas que todo mundo conoce, prendieron a los miles de capitalinos que decidieron salir a la calle a despedir el 2024 y recibir el año nuevo



“ ¡El Ángel de la Independencia vibró como nunca con #Polymarchs! Más de 200 mil personas se reunieron para despedir el año y dar la bienvenida al 2025, con un increíble despliegue de luces y bailando en la discoteca más grande del mundo al ritmo del High Energy”, fue el mensaje que compartió en redes sociales la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

No faltó aquellas personas que sacaron los 'pasos prohibidos'/Gobierno CDMX|



Y es que eso de la discoteca más grande del mundo es verdad, pues la avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Glorieta del Ahuehuete, se iluminó con un juego de luces, diferentes escenarios y música a todo volumen que motivó a personas de todas las edades a sacar los ‘pasos prohibidos’, haciendo de la noche una auténtica experiencia que pocas veces se había visto en la Ciudad de México.



“ Gracias a cada persona que nos acompañó esta noche inolvidable. Comenzamos el año llenos de alegría junto a todas y todos ustedes”, agregó el Gobierno de México en redes sociales.

Fueron más de cuatro horas de música en Paseo de la Reforma/Gobierno CDMX |



También hubo quejas en el concierto de Polymarchs



Aunque fueron los menos, no todos quedaron completamente satisfechos con la presentación de Polymarchs en Paseo de la Reforma, ya que mediante redes sociales hay comentarios que señalan un sonido malo que no permitía escuchar bien la música, además de que sobre el cierre la energía se fue perdiendo poco a poco y sobre todo, hubo quienes se quejaron porque no se transmitió el evento en vivo en redes sociales o alguna plataforma del Gobierno de México, privando de disfrutar el evento a aquellos que no pudieron asistir o estaban en otro lugar de la República.

“ El audio no fue el mejor... y después de la 1 am, faltó continuidad”; “Sólo faltó la transmisión en vivo”; “Lastima que el sonido muy bajo y la verdad Jhon Barrera muy malo”, son algunos comentarios de la gente que se leen en redes sociales.

