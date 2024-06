Conductor del programa Hoy denuncia que gerente de restaurante lo amenazó de muerte

Mediante redes sociales, Enrique ‘El Capi’ Albores, un histórico conductor del programa Hoy como encargado de la sección del Clima, denunció haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de un restaurante en Cuernavaca, Morelos.

Fue mediante su cuenta de Twitter, ahora X, que el también piloto compartió un par de videos en donde denuncia al gerente y al personal del restaurante Snack Wings, ubicado en la plaza comercial Lomas de Cocoyoc, Morelos, quienes, de acuerdo a su testimonio, lo insultaron verbalmente y lo amenazaron de muerte, únicamente porque cruzó por su establecimiento para llegar a una panadería que se encontraba del otro lado.

“Snack Wings... Me dice que me va a meter un plomazo porque crucé por su negocio a comprar una baguette y no le compré. Me insulta, me dice que soy un pende&0 y luego me amenaza”, relató ‘El Capi’ Albores en uno de esos videos y luego de confrontar al gerente, quien se alcanza a ver que cubre con su mano el celular del conductor para que ya no lo grabé.

Posteriormente, en un tercer video ya desde su casa, ‘El Capi’ Albores relató cómo sucedió todo, explicando que efectivamente cruzó por el restaurante para llegar a otro establecimiento, pero pidió permiso a uno de los meseros y lo hizo por una lesión en una pierna que le impide caminar largas distancias.

Sin embargo, el conductor de Hoy fue insultado y amenazado de muerte, por lo que hizo un llamado a las autoridades del estado de Morelos para que este tipo de situaciones no se repitan.

“Fui amenazado de muerte, que me meterán un plomazo, por cruzar x su negocio a comprar en otro….. Al Gobernador Cuauhtémoc Blanco, al Fiscal de Morelos, a Paulino Rivera Torres, a Andrés Jurado….. lo único que hice fue cruzar por su negocio para ir a otro….. (sic)” publicó ‘El Capi’ Albores, agregando que hará su denuncia formal ante las autoridades por las amenazas de muerte en su contra.

