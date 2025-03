Convocan marcha en CDMX para exigir desafuero de Cuauhtémoc Blanco

Colectivos feministas, figuras de la política y la sociedad en general han convocado a una marcha en la Ciudad de México para exigir el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, acusado del presunto delito de intento de violación contra su media hermana.

A través de redes sociales, se ha dado a conocer esta movilización, que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de marzo, partiendo de la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 11:00 a. m.

“Llegar todas significa romper el pacto para que todos los partidos y las mujeres que ocupen cargos públicos los ejerzan con perspectiva de género, protegiendo los derechos de las mujeres.

“Queremos que le quiten el fuero a Cuauhtémoc Blanco y que sea juzgado”, se lee en la convocatoria a la marcha.

La manifestación surge luego de que, durante la tarde de ayer, la Cámara de Diputados desechara la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos contra el exgobernador, acusado de presunto intento de abuso sexual contra su media hermana.

El también exfutbolista mantuvo el fuero después de que la votación arrojara 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones en la discusión del dictamen.

Lilia Aguilar, del PT, critica la intervención de #CuauhtémocBlanco en la tribuna de la Cámara de Diputados.



"Estoy cansada de que se suban los hombres a decir que son hijos de una mujer, que tienen hijas y esposas, y eso no los hace violentadores. ¡Eso no es cierto!" pic.twitter.com/j3VZUxO0VQ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 25, 2025

“Nada más quiero que me escuchen un poquito. Todo esto que se me está haciendo es injustificado. Lo único que les pido, y con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la Fiscalía, es que me den la oportunidad. No tengo miedo porque estoy aquí ante ustedes dándoles la cara”, declaró el diputado de Morena durante su comparecencia en la Cámara.

