Coronavirus: Nuevo León regresó más de 4 mil vacunas mal refrigeradas de Sinovac

El secretario de salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó que se regresaron más de cuatro mil vacnunas a la farmacéutica Sinovac debido a que llegaron caducadas por una mala refrigeración.

“Venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada, deben de estar entre dos y ocho grados y estaban entre 12 y 13 grados. No vamos a aceptar que se apliquen vacunas que no cumplen con las medidas adecuadas. No vamos a poner vacunas que pongan en riesgo a los nuevoleoneses, por eso las vamos a regresar”, aseguró.

De las 33 mil 480 dosis que llegaron a la entidad, un total de cuatro mil 680 se encontraba en mal estado, por lo que solo se pudieron ocupar 28 mil 800 dosis.

De la O aseguró que en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas también sufrieron de una situación similar.

El municipio de Apodaca comenzó con el Plan de Vacunación para el cual se destinaron 31 mil 100 dosis que serán destinadas a adultos mayores.

