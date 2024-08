¿Cuándo termina la temporada de lluvias en México? Aquí te decimos

En los últimos meses, México ha visto un aumento notable en las precipitaciones, mejorando los niveles de presas, ríos y arroyos tras un periodo de sequía. Se espera que la temporada de lluvias comience en mayo para mitigar los efectos de la sequía.

¿Cuándo terminará la temporada de lluvias en México?

Humberto González Arroyo, director de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, anunció que en 2024 las lluvias iniciarán el 15 de mayo y finalizarán el 30 de noviembre. Factores como El Niño y las condiciones oceánicas influirán en la cantidad y distribución de las precipitaciones. Se espera una temporada ciclónica un 10% más intensa que en 2023, con hasta 45 tormentas tropicales, lo que podría prolongar las lluvias hasta noviembre, coincidiendo con el cierre de la temporada de huracanes en el Atlántico.

Las autoridades recomiendan prestar atención y tomar precauciones en áreas propensas a inundaciones, como limpiar canaletas y sistemas de drenaje para prevenir la acumulación de agua.

Recomendaciones ante las lluvias

Evita caminar por áreas inundadas, ya que el agua puede llevarse hasta los vehículos. No te acerques a zonas con agua, porque podría haber cables eléctricos sumergidos. No intentes cruzar ríos, arroyos o lugares bajos, ya que podrías ser arrastrado. Si ves que el agua pasa por encima de un puente, no lo cruces.

Asegúrate de reportar las coladeras tapadas y mantenlas limpias. Puedes poner costales llenos de arena para evitar que el agua entre a tu casa. También es buena idea sacar de tu hogar cualquier cosa que pueda ser arrastrada por el agua. Si llega a haber una inundación, corta la electricidad y desaloja las áreas que puedan inundarse.

¿Por qué es importante que llueva en México?

La lluvia en México es crucial por varias razones. Primero, es esencial para la agricultura, ya que muchas regiones dependen de las lluvias para cultivar alimentos. Además, la lluvia ayuda a recargar los acuíferos y mantener los ecosistemas saludables. También es importante para el suministro de agua potable y la generación de energía hidroeléctrica. En resumen, la lluvia es vital para la economía, la seguridad alimentaria y el bienestar ambiental en el país.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUÉ SE NECESITA PARA OBTENER UN TINACO GRATIS EN BAJA CALIFORNIA? TE CONTAMOS CÓMO HACERLO