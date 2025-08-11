¿Cuánto depositarán por útiles escolares y uniformes con Mi Beca para Empezar 2025?

Como parte del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar 2025, el Gobierno de la CDMX anunció la entrega de un depósito único anual para útiles y uniformes escolares. Este beneficio se otorgará a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM) inscritos en escuelas públicas de la capital.

El objetivo es brindar un respaldo económico directo a las familias antes del inicio del ciclo escolar 2025–2026, asegurando que los alumnos cuenten con lo necesario para su regreso a clases

¿Cuánto dinero van a recibir los estudiantes?

El monto del apoyo varía según el grado escolar en el que se encuentre el alumno:

$970 pesos: 1° y 2° de preescolar

$1,100 pesos: 3° de preescolar y 1° a 5° de primaria

$1,180 pesos: 6° de primaria y 1° y 2° de secundaria (incluye CAM de secundaria)

$1,150 pesos: secundaria para adultos y CAM laboral

¿Cuándo y cómo se entregará el depósito?

El apoyo se depositará del 5 al 15 de agosto de 2025, dependiendo de la inicial del primer apellido del estudiante.

El depósito se hará de forma automática en la tarjeta vinculada al programa, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. En el caso de los alumnos que pasen de primaria a secundaria, recibirán una nueva tarjeta física en ese mismo mes.

Así puedes registrar a tu hijo o hija en el Programa | Gobierno CDMX|

Si tienes alguna duda o requieres realizar una aclaración sobre el apoyo, puedes comunicarte al teléfono 55 8890 2999 del programa Obtén Más, o bien enviar un correo electrónico con tu caso específico a la dirección aclaraciones@obtenmas.com.

