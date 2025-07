VIDEO: ¿Espuma marina? ¡Era popó!: influencer prueba el agua y lo sube a redes

Lo que comenzó como una tarde de risas en una playa de Sudáfrica, terminó convirtiéndose en una historia que nadie quisiera protagonizar. Michelle Sky Hayward, influencer y excampeona de kitesurf, se volvió tendencia luego de compartir un video donde se le ve disfrutando del mar… sin saber que nadaba entre espuma formada por aguas negras.

La creadora de contenido, que cuenta con más de 36 mil seguidores en Instagram, publicó el clip de su aventura, confiada en que estaba documentando un momento idílico en la costa sudafricana. Incluso se le ve degustando el agua, entre risas, y exclamando: “¡Es salada!”.

Michelle Sky Hayward se metió al mar a jugar con la espuma / Redes Sociales|

Era espuma de heces

Horas después, y tras una avalancha de comentarios, la realidad la golpeó como una ola: lo que creyó que era simple espuma del mar, era en realidad espuma generada por aguas residuales. La zona donde se bañó es conocida por recibir desechos del alcantarillado urbano, lo que produce una espuma espesa que, aunque visualmente llamativa, representa un serio riesgo para la salud.

“Es salada”, comentó en el video original. Después de leer las advertencias en redes sociales, la propia Michelle reconoció el error y compartió otra grabación donde mostraba el estado de su mejilla tras el contacto con el agua contaminada.

La influencer probó la espuma que se forma de aguas residuales / Redes Sociales|

La viralización y la reacción

El clip acumula ya más de 6.3 millones de visualizaciones y ha sido replicado por medios internacionales. Lejos de molestarse, Hayward decidió tomarlo con humor, e incluso bromeó sobre los memes y reacciones que surgieron tras el accidente.

La influencer explicó que no es turista, sino originaria de Sudáfrica, y que suele nadar con frecuencia en esa área. También detalló que el agua no tenía mal olor, y que hasta el momento no ha presentado afectaciones graves en su salud.

