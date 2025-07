Morena denuncia a Alessandra Rojo de la Vega por retirar estatuas del 'Che' y Fidel

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, volvió a estar en el centro de la conversación política luego de que un grupo de legisladores de Morena, encabezados por el diputado local Víctor Hugo Romo, la denunciara ante la Secretaría de la Contraloría General por haber retirado las estatuas de Ernesto 'Che' Guevara y Fidel Castro del Jardín Tabacalera.

“Venimos a defender la legalidad, el patrimonio cultural público y la libertad de pensamiento en nuestra Ciudad de México”, declararon al exigir una sanción contra la alcaldesa por lo que calificaron como “una remoción arbitraria”.

Los morenistas sostienen que la funcionaria no cumplió con los procedimientos que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas de la CDMX.

El retiro de estas figuras le han traído problemas a la alcaldesa / Especial|

Rojo de la Vega se defiende

Frente a los señalamientos, Rojo de la Vega respondió desde sus redes sociales, pero sin referirse directamente a los denunciantes. En su lugar, lanzó una crítica que busca reencuadrar el debate público.

“No una estatua. No un discurso. No un pleito político”, escribió en alusión a la polémica generada por la remoción del monumento conocido como 'Banca del Che y Fidel'. En cambio, la alcaldesa dirigió su mensaje hacia el asesinato de Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada que trabajaba como taxista en Veracruz y fue asesinada por extorsionadores.

“Que no les indigne más una figura de bronce… que la sangre de una mujer trabajadora derramada por el crimen. Ahí está el verdadero rostro de la impunidad. Y el silencio cómplice que lo permite”, sentenció.

La alcaldesa asegura que los problemas están en otro lado no en esculturas / Redes Sociales|

La polémica escala hasta Sheinbaum

El asunto escaló a nivel nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo abordara en su conferencia matutina, calificando la decisión de la alcaldesa como “la intolerancia total”.

Sheinbaum también se manifestó contra la propuesta de subastar las esculturas: “El patrimonio no se subasta” y “es una ilegalidad”, dijo, con respecto a la intención de Rojo de la Vega de desprenderse de las figuras retiradas.

En medio del cruce de acusaciones, la alcaldesa de Cuauhtémoc ha optado por sostener su postura: la tragedia no es la remoción de estatuas, sino la violencia impune que cobra vidas todos los días en México.

Morena cataloga el retiro como ilegal y busca se sancione a Rojo de la Vega / Especial|

