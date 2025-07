Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis enloquecen CDMX con su visita de ‘Otro viernes de locos’

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis pisaron por primera vez tierras mexicanas para presentar la esperada secuela de ‘Un viernes de locos’, ahora titulada ‘Otro viernes de locos’, y lo hicieron ante una multitud eufórica en Plaza Toreo. El reencuentro entre ambas actrices, a 22 años del estreno original, fue recibido con aplausos, gritos, euforia y mucho cariño por parte de los fans que no dejaban de pedirles fotos y autógrafos.

La emoción fue total desde el primer momento. Lee Curtis apareció luciendo un llamativo conjunto naranja y saludando con energía al público. Segundos después, Lohan descendió las escaleras eléctricas con un elegante vestido fucsia, desatando aún más la locura.

Su amor por México

“Es tan importante para mí estar en la Ciudad de México por primera vez, sí, por primera vez, y con mis fans que han sido tan leales a mí. Estoy tan agradecida de poder venir aquí primero, realmente significa mucho. Estoy tan feliz de estar aquí con todos. ¡Gracias! Los amo, amo a todos y amo México. Esto lo voy a recordar para siempre”, expresó Lindsay Lohan desde el estrado.

La actrices vinieron a promocionar 'Otro Viernes de Locos' / Redes Sociales|

Entre la multitud había quienes portaban pósters de la cinta original de 2003, muñecas personalizadas, dibujos a lápiz y hasta la infame Burn Book de Chicas pesadas. La nostalgia se apoderó del lugar mientras sonaba 'Take Me Away', el icónico tema del filme y que todo el público cantaba.

Cambio de papeles en vivo

En escena, las actrices parecían haber cambiado de papeles como sus películas: Lohan con un aire sereno y elegante, y Curtis vibrante, saludando al público con la señal metalera, desbordando carisma.

La primera actriz, conmovida, no dudó en compartir su amor por México: “La familia lo es todo. De eso trataba la primera película. De eso trata esta. De eso se trata mi vida. Y la de Lindsay también”. Y remató con un grito que hizo temblar el lugar: “Familia, México, familia”.

La euforia de los fans comenzó desde que Jamie Lee Curtis apareció / Redes Sociales|

La secuela que todos esperaban

La nueva entrega llega en un momento en que Disney revive sus grandes éxitos. Esta vez, 'Otro viernes de locos' gira en torno a la hija de Anna (Lohan), quien ahora sufre la maldición de cambiar de cuerpo... ¡con su madre y su abuela! “Hicimos esta nueva película para la audiencia, para los fans que amaron la primera. Es muy difícil poder traer algo así a toda esta gente”, dijo Curtis.

Y con humor, añadió: “Estábamos muy emocionadas de hacer la película cuando nos llegó. Para hacer la tercera habrá que esperar muchos años para que sean mayores”. La cita fue un regalo para los fans y un momento inolvidable para Lohan, quien recordó sus días como ícono juvenil.

En su momento más humilde, se quedaron a ver la película con sus fans / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEXICANA DENUNCIA VIOLENCIA VICARIA Y BUSCA SALIR DE ARGENTINA: “NECESITO QUE MÉXICO ME RESCATE”