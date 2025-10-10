Curar el cáncer con Inteligencia Artificial: Así es el plan de médicos mexicanos

En México, la inteligencia artificial (IA) ya comienza a jugar un papel clave en la lucha contra el cáncer. Médicos y especialistas en oncología están implementando sistemas basados en IA para agilizar diagnósticos, detectar patrones y diseñar tratamientos más precisos, con el objetivo de mejorar la atención y salvar vidas.

La IA puede resumir el estado de salud del paciente y ayudar al oncólogo a tomar decisiones precisas/iStock

Médicos mexicanos apuestan por la tecnología para combatir el cáncer

Durante el Foro de Innovación en Oncología para Periodistas, realizado en Puebla, expertos revelaron que la IA se ha convertido en una herramienta de apoyo fundamental en la medicina moderna.

El Dr. Gustavo Ross, de la Fundación Mexicana para la Salud, explicó que la inteligencia artificial permite analizar de forma automatizada datos clínicos, estudios de laboratorio e historial médico de los pacientes.

“Podemos pedirle al sistema que resuma en pocas palabras el estado de un paciente y nos arroja información precisa sobre su diagnóstico”, detalló el especialista.

La IA se convierte en una herramienta clave para detectar patrones que podrían pasar desapercibidos en un diagnóstico convencional/iStock

¿Cómo ayuda la IA en el diagnóstico del cáncer?

La inteligencia artificial puede identificar patrones que un ojo humano podría pasar por alto, ayudando a detectar el cáncer en etapas más tempranas.

El oncólogo internista Alan Leif Reyes Mondragón indicó que el uso de algoritmos en la interpretación de estudios clínicos o imágenes médicas mejora la precisión diagnóstica, reduciendo los tiempos de respuesta para iniciar un tratamiento.

“La IA no sustituye al médico, pero sí multiplica su capacidad de análisis”, explicó Reyes Mondragón.

Los especialistas en oncología utilizan sistemas de IA para agilizar diagnósticos y personalizar tratamientos en México/iStock

Ética médica y privacidad de los pacientes

A pesar de sus beneficios, los especialistas advirtieron sobre la importancia de garantizar la protección de los datos médicos y mantener la ética en el uso de la tecnología.

El oncólogo pediatra Teodoro Muñiz señaló que la inteligencia artificial debe ser vista como una herramienta complementaria, no como un reemplazo de la atención humana.

“La confianza en el médico sigue siendo esencial. La IA puede apoyar, pero las decisiones clínicas siempre deben tomarse con criterio humano”, afirmó.

La inteligencia artificial en oncología busca mejorar la detección temprana, la precisión y la eficiencia de los tratamientos/iStock

Un paso hacia el futuro de la medicina mexicana

El cáncer es actualmente la segunda causa de muerte en México, y se espera que la adopción de tecnología avanzada, como la inteligencia artificial, ayude a mejorar la detección y el tratamiento en todo el país.

Con esta iniciativa, México se suma a la tendencia global de utilizar la IA en la medicina de precisión, donde cada tratamiento se adapta a las necesidades específicas de cada paciente.