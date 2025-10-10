Lex Ashton “N”, alumno del CCH Sur acusado de homicidio, es trasladado al Reclusorio Oriente tras salir del hospital

El estudiante del CCH Sur, acusado de asesinar a su compañero el 22 de septiembre, fue dado de alta y trasladado bajo custodia al Reclusorio Oriente

Lex Ashton “N”, alumno del CCH Sur acusado de homicidio, es trasladado al Reclusorio Oriente tras salir del hospital
Detienen a Lex Ashton por homicidio tras ataque en CCH Sur | Redes sociales
Laura Reyes Medrano
10 de Octubre de 2025

Después de varias semanas hospitalizado por lesiones sufridas durante su intento de huida, Lex Ashton “N”, alumno del CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue dado de alta y trasladado al Reclusorio Oriente, donde enfrentará cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Lex Ashton “N”, alumno del CCH Sur, fue dado de alta/RS
Lex Ashton “N”, alumno del CCH Sur, fue dado de alta/RS

El ataque dentro del CCH Sur que conmocionó a la UNAM

El 22 de septiembre, alrededor de la 1:00 p.m., Lex Ashton “N” presuntamente atacó con un arma punzocortante a su compañero Jesús Israel “N”, de 16 años, en el estacionamiento del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, en la alcaldía Coyoacán.

Según las investigaciones, tras el ataque el joven intentó huir, pero cayó desde un edificio dentro del plantel, sufriendo fracturas en ambas piernas. Fue llevado de inmediato a un hospital bajo custodia policial.

El 12 de septiembre Lex Ashton 'N' atacó con un arma punzocortante al estudiante Jesús Israel y a un trabajador/RS
El 12 de septiembre Lex Ashton 'N' atacó con un arma punzocortante al estudiante Jesús Israel y a un trabajador/RS

Orden de aprehensión y traslado al Reclusorio Oriente

Una vez dado de alta, agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX) ejecutaron una orden de aprehensión en su contra.

El joven fue trasladado bajo fuerte dispositivo de seguridad al Reclusorio Oriente, en Iztapalapa, donde será presentado ante un juez de control.

De acuerdo con la FGJ-CDMX, Lex Ashton “N” enfrenta cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio, debido a que un trabajador del plantel resultó lesionado al intentar intervenir.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trasladó al presunto criminal al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa/RS
&nbsp;La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trasladó al presunto criminal al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa/RS

¿Cómo reaccionó el CCH Sur y la comunidad universitaria de la UNAM?

El homicidio de Jesús Israel “N” generó protestas, veladoras y manifestaciones en el CCH Sur y a toda la comunidad UNAM. Estudiantes exigieron mayores medidas de seguridad y protocolos contra la violencia dentro de los planteles.

El homicidio de Jesús Israel “N” generó protestas, veladoras y manifestaciones en el CCH Sur/RS
El homicidio de Jesús Israel “N” generó protestas, veladoras y manifestaciones en el CCH Sur/RS

La UNAM expresó su solidaridad con la familia del estudiante fallecido y reiteró su compromiso con las autoridades judiciales para el esclarecimiento del caso.

TE PUEDE INTERESAR

&quot;Te amaré siempre&quot;: el emotivo adiós de Mariana Ávila a Fede Dorcaz tras su trágica muerte

Contra | 10/10/2025

"Te amaré siempre": el emotivo adiós de Mariana Ávila a Fede Dorcaz tras su trágica muerte
Explosión en Iztapalapa: Un mes después, la tragedia persiste

Contra | 10/10/2025

Explosión en Iztapalapa: Un mes después, la tragedia persiste
CFE concluye proceso inédito de contratación de carbón para centrales en Coahuila

Contra | 10/10/2025

CFE concluye proceso inédito de contratación de carbón para centrales en Coahuila
Te recomendamos
"Te amaré siempre": el emotivo adiós de Mariana Ávila a Fede Dorcaz tras su trágica muerte
Ciudad de México

LO ÚLTIMO

 