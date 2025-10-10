Así se verá el Metro CDMX con plantas y árboles dentro de sus instalaciones

La mandataria de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó un prototipo de muro verde instalado dentro de la estación Juanacatlán de la Línea 1 del Metro. La iniciativa, surgida de un activista, está en fase de prueba y busca transformar la estética y funcionalidad de espacios subterráneos.
¿En qué consiste el muro verde?
El muro verde es una estructura vegetal pensada para ambientes interiores como túneles o estaciones sin luz natural. Brugada explicó que la propuesta fue planteada durante el encuentro México a favor del Clima. Ahora se prueba en Juanacatlán para evaluar si funciona en entornos con poca luz directa.
Si tiene éxito, se planteará extender su instalación a estaciones del Metro y Metrobús para mejorar el clima interno y aportar beneficios ambientales.
Modernización de la Línea 1 y planes futuros
Durante el mismo recorrido entre las estaciones Juanacatlán y Observatorio, Brugada confirmó que la reapertura total de la Línea 1 está proyectada para el 16 de noviembre, después de concluir pruebas técnicas y certificaciones.
La rehabilitación integral contempla renovaciones en infraestructura, señalización digital, accesibilidad, nuevos trenes y mejoras estéticas como estos muros verdes.
La nueva Línea 1 avanza con una renovación profunda: túneles iluminados, sistemas eléctricos modernos y muros verdes que aportan al cuidado del clima y al bienestar de quienes usamos este gran transporte.
El 16 de noviembre llegará hasta Observatorio, consolidando un Metro…
— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 10, 2025