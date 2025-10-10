Así se verá el Metro CDMX con plantas y árboles dentro de sus instalaciones

La jefa de Gobierno inauguró un muro verde piloto en la estación Juanacatlán

Clara Brugada presenta prototipo de muro verde en estación Juanacatlán de la Línea 1 del Metro | X:@ClaraBrugadaM
Laura Reyes Medrano
10 de Octubre de 2025

La mandataria de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó un prototipo de muro verde instalado dentro de la estación Juanacatlán de la Línea 1 del Metro. La iniciativa, surgida de un activista, está en fase de prueba y busca transformar la estética y funcionalidad de espacios subterráneos.

Clara Brugada presentó el primer muro verde instalado dentro del Metro capitalino, como parte de un plan ecológico piloto/Jefatura de Gobierno
¿En qué consiste el muro verde?

El muro verde es una estructura vegetal pensada para ambientes interiores como túneles o estaciones sin luz natural. Brugada explicó que la propuesta fue planteada durante el encuentro México a favor del Clima. Ahora se prueba en Juanacatlán para evaluar si funciona en entornos con poca luz directa. 

Si tiene éxito, se planteará extender su instalación a estaciones del Metro y Metrobús para mejorar el clima interno y aportar beneficios ambientales. 

El muro verde fue colocado en la estación Juanacatlán de la Línea 1; busca mejorar el ambiente y la estética del transporte público/Jefatura de Gobierno
Modernización de la Línea 1 y planes futuros

Durante el mismo recorrido entre las estaciones Juanacatlán y Observatorio, Brugada confirmó que la reapertura total de la Línea 1 está proyectada para el 16 de noviembre, después de concluir pruebas técnicas y certificaciones. 

El Gobierno capitalino analiza replicar este diseño sustentable en otras estaciones del Metro y Metrobús/Jefatura de Gobierno
La rehabilitación integral contempla renovaciones en infraestructura, señalización digital, accesibilidad, nuevos trenes y mejoras estéticas como estos muros verdes.

 

