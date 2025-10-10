Así se verá el Metro CDMX con plantas y árboles dentro de sus instalaciones

La mandataria de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó un prototipo de muro verde instalado dentro de la estación Juanacatlán de la Línea 1 del Metro. La iniciativa, surgida de un activista, está en fase de prueba y busca transformar la estética y funcionalidad de espacios subterráneos.

Clara Brugada presentó el primer muro verde instalado dentro del Metro capitalino/Jefatura de Gobierno

¿En qué consiste el muro verde?

El muro verde es una estructura vegetal pensada para ambientes interiores como túneles o estaciones sin luz natural. Brugada explicó que la propuesta fue planteada durante el encuentro México a favor del Clima. Ahora se prueba en Juanacatlán para evaluar si funciona en entornos con poca luz directa.

Si tiene éxito, se planteará extender su instalación a estaciones del Metro y Metrobús para mejorar el clima interno y aportar beneficios ambientales.

El muro verde fue colocado en la estación Juanacatlán de la Línea 1/Jefatura de Gobierno

Modernización de la Línea 1 y planes futuros

Durante el mismo recorrido entre las estaciones Juanacatlán y Observatorio, Brugada confirmó que la reapertura total de la Línea 1 está proyectada para el 16 de noviembre, después de concluir pruebas técnicas y certificaciones.

El Gobierno capitalino analiza replicar este diseño sustentable en otras estaciones del Metro y Metrobús/Jefatura de Gobierno

La rehabilitación integral contempla renovaciones en infraestructura, señalización digital, accesibilidad, nuevos trenes y mejoras estéticas como estos muros verdes.