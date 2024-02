Dania Méndez revela que Peso Pluma es ‘ojo alegre’ y… ¡muy codo!

Luego de su truene con Nicki Nicole al ser visto con otra mujer en Las Vegas, la vida amorosa de Peso Pluma ha quedado muy expuesta o es de llamar mucho la atención.

En una reciente entrevista con los medios, la exnovia del cantante, Dania Méndez, detalló el por qué no pudo mantener una relación con él y ahora ni por la mente le pasa regresar a su lado: “No mi amor, chicle masticado ya se masticó”.

Dania Méndez revela infidelidad de Peso Puma

La exintegrante de ‘Acapulco Shore’, además, reveló que Doble P es una persona que no sabe llevar una relación por ser muy 'ojo alegre' a parte de que es muy ‘ahorrativo’.

“Yo terminé con él por infiel, además es muy codo, por eso terminé con él”, reaccionó la también modelo.

¿Cómo conoció Dania Méndez a Peso Pluma?

Al ser cuestionada de cómo conoció al intérprete de corridos tumbados, Dania explicó que su acercamiento fue por un video que grabaron, pero su relación no perduró debido a cuestiones laborales.

“Él y yo no tuvimos una relación como tal, una relación formal, simplemente nos conocimos trabajando y pues ya me quedo con los buenos recuerdos, por tiempos y trabajo, yo entré a los '50' y él tenía una gira en Estados Unidos, no hubo tiempo”, finalizó.

