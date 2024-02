Sonia Sahar habla de Peso Pluma y Nicki Nicole: “No sabía nada de su relación, no sé quién es ella”

Después de la noticia de que Nicki Nicole había terminado su noviazgo con Peso Pluma, luego de que el cantante fue visto con Sonia Sahar tomado de la mano en Las Vegas, la influencer salió a contar su versión

Por medio de su cuenta de Instagram, la chica subió un video y empezó por aclarar que ella nació en Estados Unidos y no en España como muchos medios mencionaron.

“Hola, a todos. Mi nombre es Sahar. Soy influencer de Los Angeles. Sólo quiero hablar de lo que está pasando. Creo que esta toda esta historia se salió de toda proporción”, dijo.

Sonia Sahar no quiso romper relación de Peso Pluma y Nicki Nicole

En su mensaje, Sonia aceptó que conocía muy bien al cantante pero no tenía conocimiento de su vida privada y menos que salía con la artista argentina.

“Yo sé quién es Peso Pluma, pero no soy española y no estoy al tanto de las noticias latinas. Yo no conocía su vida personal, no conocía su estado civil actual, no sé quién es ella”, explicó.

Sonia Sahar pide frenar el bullying en su contra

La influencer, con 66.4 mil seguidores en Instagram, pidió que paren el bullying en su contra por haber salido con Doble P a dar la vuelta por Las Vegas después del Super Bowl 58.

"Sólo pido a todos que dejen de acosarme porque soy una persona que no tenía malas intenciones de romper su relación o algo por el estilo, es todo lo que tengo que decir por ahora. Espero que disfruten el resto de su día, chicos”, finalizó.

