David Villalpando, el querido ‘Profesor Virolo’, pide trabajo en redes sociales

David Villalpando, el actor mexicano reconocido por su icónico personaje del "Profesor Virolo" en programas como Cero en conducta y La escuelita VIP, ha sorprendido a sus seguidores al publicar un video de casting en sus redes sociales, con la esperanza de captar la atención de productores y directores de la industria del entretenimiento.

El actor decidió publicar un video de casting con la intención de reactivar su carrera como actor/FB: David Villalpando

En la publicación, Villalpando se presenta de manera espontánea y directa: “Por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook. Nunca se sabe”. Este gesto ha generado una ola de apoyo y nostalgia entre sus seguidores, quienes lo recuerdan con cariño por su humor y carisma en pantalla.

¿Qué pasó con David Villalpando?

La trayectoria de David Villalpando en la televisión mexicana saltó a la fama en el sketch de “La escuelita”, donde interpretó al “Maestro Patiño” o “el Virolo”. Su personaje se convirtió en un referente de la comedia mexicana, participando en programas como Cero en conducta y La escuelita VIP. Posteriormente, Villalpando amplió su carrera trabajando como guionista y supervisor detrás de cámaras.

El “Profesor Virolo” se convirtió en una figura recurrente de la comedia/FB: David Villalpando

En 2013, se trasladó a Estados Unidos para colaborar en la cadena Estrella TV, participando en programas como El show de Lagrimita y Costel y Noches con Platanito. Tras el cierre de este último en 2020, regresó a México y se integró al equipo de dirección de Una familia de diez.

Cero en conducta es una serie de televisión de comedia situacional mexicana creada por Jorge Ortiz de Pinedo, y producida por Televisa/FB: David Villalpando

Un llamado a la industria

Con su reciente publicación, el actor busca reactivar su carrera artística y demostrar que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo una figura vigente en la televisión mexicana. Su iniciativa ha sido aplaudida por muchos, quienes consideran que su talento y experiencia merecen una nueva oportunidad en la pantalla chica.

David Villalpando se muestra dispuesto a nuevos proyectos/FB: David Villalpando

Este movimiento también refleja una tendencia creciente entre artistas consolidados que, ante la falta de oportunidades tradicionales, recurren a las redes sociales para conectar directamente con su audiencia y con posibles empleadores.