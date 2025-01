De MasterChef Celebrity a los Premios Oscar: Así fue el pasó de Karla Sofía Gascón por México

El nombre de Karla Sofía Gascón ha invadido las redes sociales, luego de que se confirmara su nominación a los Premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz por su papel en la película ‘Emilia Pérez’, pero pocos recuerdan que esta actriz trans trabajó en México en proyectos como ‘Nosotros los Nobles’ y más reciente en el reality show MasterChef Celebrity.



Karla Sofía Gascón es una actriz y escritora nacida en España el 31 de marzo de 1972. Es conocida por su carrera en la actuación, principalmente en televisión y cine, así como por ser una figura pública que ha hablado abiertamente sobre su experiencia como mujer trans.

Karla Sofía Gascón fue nominada a Mejor Actriz por 'Emilia Pérez/AP|



Y es que antes de ser como ahora se le conoce, Karla era identificada por su nombre de Carlos Gascón, al ser un hombre por nacimiento, sin embargo, fue desde el 2016 que comenzó con un tratamiento para cambiarse de género, dándolo a conocer públicamente en 2018.



“ Es una cosa que yo sabía desde los cuatro años, lo que pasa que no había tenido la oportunidad de hacerlo, en mi época, en los años 70, era una dictadura, no había posibilidades, no había tampoco nivel médico para poder hacerlo, entonces era imposible planteárselo”, declaró en una entrevista de hace tiempo Karla Sofía Gascón acerca de su orientación sexual.



Antes era Carlos Gascón



Como Carlos Gascón ya tenía un carrera reconocida que incluía varios proyectos como las telenovelas de Televisa ‘Corazón Salvaje’ y ‘Llena de Amor’, el programa ‘Una Familia Con Suerte’ y ‘Como Dice el Dicho’, así como la serie ‘El Señor de los Cielos’, pero el más destacado de todos fue su papel como Peter Pintado en la película ‘Nosotros los Nobles’ de 2013, junto a Karla Souza y Luis Gerardo Méndez.

Antes de su cambio de sexo, era conocido como Carlos Gascón/X|



Karla Sofía Gascón pasó por MasterChef Celebrity



Ya como Karla Sofía Gascón, identidad que dio a conocer mediante su libro ‘Karsia. Una historia extraordinaria’, la española es recordada por su participación en el reality show de TV Azteca MasterChef Celebrity del año 2022, en el que aunque no ganó, fue una de las participantes más destacadas, no sólo por resultar buena para cocinar, sino también por sus constantes discusiones con sus compañeros o con los jueces. En ese mismo año también participó en la serie Rebelde de Netflix.

Apenas en 2022 Karla participó en MasterChef Celebrity/TV Azteca|



Sin embargo, el nombre de Karla Sofía Gascón saltaría a la fama hasta este 2025, gracias a su participación estelar en la película ‘Emilia Pérez’, con la cual se ganó ser nominada a los Premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz, convirtiéndose en la primera mujer transexual que aspira por esta estatuilla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump sobre relación de Estados Unidos con México: “vamos muy bien”