Ticketmaster, obligado a ser claro en sus políticas de compra con los consumidores

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la empresa de boletos Ticketmaster debe de ser más clara y precisa en sus términos de compra para hacerlos llegar a sus clientes.

Esta resolución se emitió por unanimidad tras presentarse el caso de una persona que acudió a recoger las entradas que compró para el festival Pa’l Norte 2022, pero al llegar por ellas no se las entregaron.

¿Qué pasó con el caso Ticketmaster?

Resulta que un abogado iba con toda la ilusión de disfrutar a sus bandas favoritas, así que fue a un centro Ticketmaster para recoger sus boletos que ya había comprado, pero la persona que lo atendió le pidió una identificación y la tarjeta bancaria que uso para la transacción.

La Corte resolvió un caso sobre Ticketmaster que se presentó en 2022 / Redes Sociales|

En ese momento le indicaron que le deberían de hacer un cargo de 10 pesos por entrada física, pero por cuestiones ajenas a él su banco no permitió hacer el cobro. Jesús Manuel Soledad Terrazas explicó que no sabía qué había pasado, pero que le pagaba el dinero con otra tarjeta o incluso en efectivo, pero su petición fue rechazada porque era obligatorio hacerlo con el mismo plástico, pues son las reglas de la empresa, a lo cual el hombre dijo que no sabía de eso y que nadie le había informado.

Demandan a Ticketmaster por festival

Al final, no le entregaron sus boletos ni le devolvieron su dinero por lo que promovió una demanda oral mercantil ante el Juzgado Segundo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El afectado pidió la rescisión del contrato por incumplimiento de Ticketmaster, la devolución del dinero, los intereses que se hayan generado, así como el daño moral que esto haya causado.

En su defensa, la empresa multinacional dijo que sus política de compra son claras y están publicadas en su página de internet y que el pago extra tenía que realizarse. Tras un año del caso, un juez resolvió que la culpa era del comprador por el incumplimiento de lo requerido para que le entregaran su abono al festival.

La empresa de boletos fue demandada por un cargo de 10 pesos / Redes Sociales|

Todo inconforme, el abogado promovió un amparo directo contra la sentencia y ahora el caso sería turnado al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien falló a su favor. Ante esto la SCJN resolvió que Ticketmaster debe ser más claro en sus políticas de venta y que deben de estar a la vista del consumidor. Y que el cliente debería de estar enterado de ese cobro de 10 pesos para saber si lo aceptaba o no, para que la empresa tuviera su consentimiento.

Ticketmaster responde a fallo de la Corte

Por su parte y luego de resolverse el caso, Ticketmaster aceptó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo que respetará la ley para mejorar el servicio.

“En Ticketmaster, como empresa enfocada en la experiencia de los fans, respetamos y estamos plenamente comprometidos con el cumplimiento de la ley y seguimos trabajando para mejorar continuamente nuestros procesos en beneficio de los fans”, expuso en un comunicado.

Ticketmaster acepta el fallo de Corte y acepta modificar su poíticas de venta / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿SAT VA POR DUEÑOS DE CAFETERÍAS, TIENDITAS Y SALONES DE BELLEZA? ESTO SABEMOS