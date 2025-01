Muere influencer brasileño Ricardo Godoi tras recibir anestesia para un tatuaje

En redes sociales se ha hecho viral la noticia sobre la muerte del influencer brasileño Ricardo Godoi, quien perdió la vida luego de recibir anestesia para someterse a un tatuaje en la espalda , lo que llevó a la policía de su país a investigar su muerte por ser considerada sospechosa.



Con apenas 46 años de edad, Ricardo Godoi, conocido por publicar contenido de automovilismo, murió el pasado 20 de enero víctima de un paro cardíaco, según la versión oficial.

Ricardo Godoi murió apenas a los 46 años de edad/IG: @ricardo.godoi.oficial|



“ Hoy despedimos a ‘Rica’, una persona increíble que dejó su huella en los corazones de todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y ahora con profundo pesar les comunicamos sobre su fallecimiento ocurrido hoy a las 12:00 horas. En este momento pedimos empatía con la familia y amigos que atraviesan esta pérdida irreparable”, se lee en una imagen publicada desde la cuenta de Instagram de Ricardo Godoi, la cual tiene más de 200 mil seguidores.



¿Cómo murió el influencer Ricardo Godoi?



En medio la sorpresa que generó la muerte de Ricardo Godoi, muchos de sus seguidores se han preguntado cómo fue posible que muriera luego de que le aplicaran anestesia para un tatuaje, por lo que el estudio encargado de hacer el trabajo aclaró cómo sucedió el lamentable fallecimiento.



“ Lo que pasó fue que, al iniciar la sedación e intubación, entró en paro cardíaco, eso ocurrió incluso antes de que empezaran a tatuarlo”, detalló el estudio.



Ricardo Godoi planeaba hacerse un tatuaje en toda la espalda, por lo que se contrató una sala de hospital, con médico anestesista de experiencia y un cardiólogo, ya que fue sometido a anestesia general.



“ Ricardo iba a hacerse un dibujo completo en la espalda con nosotros bajo anestesia general, sedación e intubación, para ello, contratamos un hospital privado con todo el personal, equipamiento y medicamentos anestésicos necesarios para la seguridad del procedimiento.

El influencer brasileño planeaba hacerse un tatuaje en la espalda cuando murió/IG: @ricardo.godoi.oficial|



“ También contratamos a un médico con especialidad en anestesiología y experiencia en intubación, cuya documentación fue aprobada por el hospital”, declaró el estudio al tabloide británico The Sun.



Incluso se asegura que el influencer fue sometido a exámenes previos que confirmaron que no había riesgo por someterse a una anestesia general.



“ Se solicitaron análisis de sangre con anterioridad, los cuales no demostraron ningún riesgo explícito en la realización del procedimiento, además Ricardo firmó el consentimiento informado sobre el riesgo”, agregó el estudio.



Policía considera sospecha la muerte de Ricardo Godoi



Un dato que reportan medios brasileños sobre la muerte de Ricardo Godoi es que sus familiares no interpusieron ninguna denuncia por no haberle hecho examen forense, ya que no fue sino hasta después del entierro que se enteraron de las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

La familia del influencer pidió a la policía que investigue su muerte/IG: @ricardo.godoi.oficial|



Esto motivo la intervención de la policía de Brasil, que catalogó como “sospechosa” la muerte de Ricardo Godoi, por lo que existe la posibilidad de que exhumen sus restos para realizar la autopsia y confirmar que efectivamente murió por un paro cardíaco o descubrir que fue por otra razón.

