SAT 2025: Así puedes tramitar tu RFC en formato PDF o impreso completamente gratis

El RFC (Registro Federal de Contribuyentes) es una clave necesaria que necesitan todas las personas o empresas para realizar trámites y cumplir con sus obligaciones fiscales, siendo otorgada por el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ), que es la la entidad encargada de la recaudación de impuestos en el país y para tramitarlo aquí te diremos cuáles son los requisitos, ya sea en formato PDF o impreso.

El RFC es una clave alfanumérica con los datos de la persona física o moral



Para empezar hay que decir que el RFC está conformado por datos personales o empresariales del contribuyente, siguiendo esta estructura:



Personas físicas:



Las dos primeras letras del primer apellido.

La primera letra del segundo apellido.

La primera letra del nombre.

Fecha de nacimiento en formato AA/MM/DD.

Homoclave (3 caracteres alfanuméricos asignados por el SAT).



Personas morales:



Las tres primeras letras del nombre de la empresa.

Fecha de constitución en formato AA/MM/DD.

Homoclave asignada por el SAT.

¿Para qué sirve el RFC?



Ahora bien, como ya te lo dijimos el RFC puede ser tramitado tanto por personas físicas como morales, es decir, cualquier persona con obligaciones fiscales así como empresas y entre sus funciones están las siguientes:



Declarar impuestos.

Emitir facturas electrónicas.

Identificar a los contribuyentes en operaciones fiscales y comerciales.

Cumplir con las obligaciones fiscales, como el pago del ISR, IVA u otros impuestos.

El RFC en formato PDF como impreso es completamente gratis



Requisitos para tramitar el RFC



A continuación te mostramos una lista de los documentos que se necesitan para tramitar el RFC, tanto en personas físicas como morales, destacando que ambos casos es completamente gratuito.



Personas Físicas



CURP (Clave Única de Registro de Población): Impreso o digital.



Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o cualquier documento oficial con fotografía.



Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses): Recibos de luz, agua, teléfono, estado de cuenta bancario, etc.



Correo electrónico activo.



En caso de realizar actividades empresariales, presentar copia del documento que acredite la actividad, como permisos o licencias.



Personas Morales



Acta constitutiva de la empresa, protocolizada ante notario.



Identificación oficial vigente del representante legal.



Comprobante de domicilio fiscal (no mayor a 3 meses).



Poder notarial que acredite al representante legal.



Correo electrónico de contacto.



CURP del representante legal.

¿Cómo tramitar el RFC?



Existen dos formas para tramitar el RFC, la primera es vía digital a través del portal del SAT, o la segunda es de manera presencial en las oficinas de la misma institución.

El RFC se puede tramitar en línea o de manera presencial