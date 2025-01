Donald Trump sobre relación de Estados Unidos con México: “vamos muy bien”

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, habló sobre México , asegurando que la relación con nuestro país va “muy bien” durante sus primeros días en la Casa Blanca, a diferencia de lo que sucede con Canadá, con quien “ha sido difícil negociar”, indicó el mandatario.



En medio de deportaciones masivas, la declaración de ir contra los cárteles del narcotráfico a quienes catalogó como organizaciones terroristas, la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas y la promesa de cambiarle el nombre al Golfo de México, Trump habló sobre el Gobierno liderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Trump criticó a Canadá durante su intervención en el Foro de Davos/AP|



Fue durante su participación por videollamada en el Foro de Davos, que se realiza en Suiza, que Trump, entre otras cosas, habló sobre lo difícil que está siendo negociar con Canadá, país al que le propuso unirse a Estados Unidos como el estado 51.



“ Canadá es un país con el que tenemos un tremendo déficit. Canadá ha sido un país con el que ha sido difícil negociar a lo largo de los años.



“ No podemos seguir así (…) hay un déficit de 250 millones de dólares en la balanza comercial. No los necesitamos para hacer nuestros coches. No necesitamos su petróleo ni su gas. Todo eso lo tenemos”, comentó Trump.

México es el socio comercial más importante que tiene Estados Unidos/Pixabay |

Trump habló bien sobre el Gobierno de México



Tomando como base esa situación, Donald Trump habló sobre México, su otro país vecino, el que está al sur de su frontera, asegurando que la relación va bien.



“ Por otra parte, con México, estamos tratando con México, creo que vamos muy bien”, indicó el mandatario estadounidense.



Gobierno de México confirmó primera comunicación “cordial” con EE.UU.



Esta palabras coinciden con lo que dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera de ayer 22 de enero, en la que comentó que había existido una primera comunicación “cordial” entre los Gobiernos de Estados Unidos y México, luego de que el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, habló vía telefónica con Marco Rubio, el nuevo Secretario de Estado de la Casa Blanca.

La Presidenta Claudia Sheinbaum también confía en tener buena relación con EE.UU./Gobierno de México |



“ Iniciaron ya las conversaciones (México - Estados Unidos), fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de seguridad y a partir del día de ayer inician ya estas conversaciones (...) Fue la primera llamada del secretario de Estado, Marco Rubio, la primera que hizo fue a México y fue una llamada muy cordial, me informó el canciller”, comentó Sheinbaum Pardo.

