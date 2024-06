¿De qué murió la conductora de Televisa, Daniela Calatrava?

El mundo de la televisión está de luto, ya que este martes 4 de junio se dio a conocer la muerte de la conductora de Televisa Daniela Calatrava, que tenía apenas 34 años de edad.

Mediante un comunicado, Televisa del Golfo informó al público sobre el deceso de esta presentadora, quien ganó fama por aparecer en televisión, especialmente en el estado de Tamaulipas.

“Tu energía y buena vibra siempre estará con nosotros. Descanse en paz Daniela Calatrava. Nos unimos a la pena que embarga a su familia”, se lee en la publicación que hizo en redes sociales Televisa del Golfo.

Por su parte la señora Miryam Ballesteros Bolaños, madre de la conductora del programa 'Ya le va', también dedicó un emotivo mensaje de despedida.

“Gracias padre celestial por haberme tenido la confianza de prestarme para tener como hija en esta tierra y ser un pedacito de cielo que hacía brillar mi casa”, se lee en su publicación.

¿De qué murió Daniela Calatrava?

Si bien no ha sido confirmada la razón de su muerte, todo apunta a que la conductora Daniela Calatrava murió víctima de cáncer de mama, enfermedad que le fue diagnosticada en 2017, cuando ella apenas tenía 27 años de edad.

"El 7 de noviembre de 2016 es una fecha que no olvidaré, ese día fue mi cirugía y un mes después inicié mis quimioterapias, terminé mi tratamiento, hasta ahorita gracias a Dios todo está muy bien, continúo con medicamento y próximamente me harán un último estudio, no me doy por vencida", declaró la conductora en una entrevista para El Sol de Tampico, en 2018.

Reportes señalan que durante el último mes Daniela Calatrava estuvo hospitalizada en un hospital de Tampico, Tamaulipas, del cual ya no logró salir por lo avanzado que estaba el cáncer.

