Denzel Washington revela que estará en Black Panther 3

Denzel Washington, reconocido actor de Hollywood, ha anunciado que está cerca de retirarse del cine, con su último papel previsto en Black Panther 3. Con más de cuatro décadas de carrera y éxitos como Glory, El Justiciero y Fences, Washington planea cerrar su trayectoria con esta película de Marvel.

Denzel Washington revela que tendrá un papel en Black Panther 3

Denzel Washington ha confirmado que el director Ryan Coogler está escribiendo un papel para él en Black Panther 3, lo que ha arruinado una sorpresa de Marvel Studios. En una entrevista reciente, Washington, quien está en una etapa de transición hacia su retiro tras casi 45 años en la actuación, habló sobre sus próximos proyectos, que incluyen teatro y cine, y expresó su entusiasmo por algunos de ellos.

“Para mí, todo es sobre el director, especialmente en este momento de mi carrera”, ha dicho el veterano actor. “Solo estoy interesado en trabajar con los mejores. No sé cuántas películas me quedan por hacer, probablemente no muchas. Quiero hacer cosas que nunca antes haya hecho. Ryan Coogler ha escrito una parte para mi en la próxima ‘Back Panther’”. señaló el actor.

Marvel no ha anunciado oficialmente una nueva película de Black Panther, pero Washington ha confirmado que está en proceso.

¿De qué trata Black Panther?

"Black Panther" es una película de superhéroes que sigue la historia de T'Challa, el nuevo rey de Wakanda, una nación africana avanzada y secreta. Tras la muerte de su padre, T'Challa debe asumir el trono y enfrentar desafíos tanto internos como externos, incluyendo la amenaza de un antiguo enemigo. La película explora temas de identidad, responsabilidad y el legado cultural, mientras T'Challa lucha por proteger a su pueblo y mantener la paz en el mundo.

¿Quién es Denzel Washington?

Denzel Washington es un reconocido actor, director y productor estadounidense, famoso por su versatilidad y talento en el cine. Ha recibido múltiples premios, incluidos dos premios Óscar, y es conocido por sus papeles en películas aclamadas como "Training Day", "Malcolm X" y "Fences". Además de su carrera actoral, Washington ha trabajado en la dirección y ha sido una figura influyente en la industria del entretenimiento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto dinero ha ganado Mariah Carey con su canción navideña ‘All I Want For Christmas Is You’?