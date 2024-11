Detienen a ‘El Mimoso’ por presunta violencia doméstica ¿Está en la cárcel?

Por la tarde de este martes, se dio a conocer que Luis Antonio López, mejor conocido como ‘El Mimoso’, fue arrestado ayer en Monterrey por presunta violencia doméstica.

La denuncia en su contra la realizó a principios de año su esposa María Elena Delfín Valdez, quien aseguró que el cantante la violentó en diversas ocasiones tanto física como psicológicamente.

‘El Mimoso’ no está encarcelado

De acuerdo con el programa el ‘Chismorreo’, el exintegrante de la Banda El Recodo solo duró unas horas detenido pues ante un juez se comprometió a realizar una audiencia en línea para enfrentar la denuncia hecha por su última pareja.

A ‘El Mimoso’ le prohibieron salir de la ciudad para garantizar que cumpla con lo acordado, pero no se dijo fecha del primer juicio por el pleito que inició hace más de un año.

Por el momento el cantante deberá de acelerar las cosas o sus conciertos para fin de año y de principios de 2025 tendrán que ser cancelados como la fecha de enero en el Auditorio Nacional.

El Mimoso enfrenta pleito con su esposa

Cabe recordar que Elena Delfín primero denunció en redes sociales que su esposo la estaba maltratando y que las autoridades no hacían nada para ayudarla porque se enfrentaba a alguien famoso.

“Llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores, recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, existe 2 carpetas de investigación”, dijo a principios de año.

Por su parte, el intérprete salió a defenderse y explicar que todo el pleito era por cuestiones económicas y negó que haya golpeado a su esposa en algún momento.

“Quiero ser breve, quiero hablar con toda la honestidad del mundo, como siempre lo he hecho. Unas acusaciones que se me han hecho... qué Dios me quite la vida si he tocado de una manera violenta, ni a ella ni a nadie”, expuso.

