‘El Mimoso’ es denunciado por su esposa por presunta violencia; el cantante perjura que es mentira

Por medio de las redes, María Elena Delfín, esposa de Luis Antonio López ‘El Mimoso’, denunció públicamente que su todavía esposo presuntamente la maltrata física y psicológicamente.

“Decidí exponerme porque ya no sé qué hacer. Llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente y emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio. Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, Nuevo León”, mencionó.

La pareja del cantante de banda declaró que supuestamente existen dos carpetas de investigación, pero hasta la fecha no le hacen caso.

Esposa de ‘El Mimoso’ dice temer por su vida

Elena explicó que no había hablado por miedo, pues sabe que su marido es un personaje importante y por eso teme por su vida.

“Hago este llamado al público en general, porque siento que si algo me sucede es completamente responsabilidad de él, de Luis Antonio y las autoridades de Monterrey que no han hecho nada al respecto… Por no darle importancia, por miedo a las consecuencias, por vergüenza me quedaba callada y dejé de compartirles, pero aquí estoy dándole la cara a mi realidad”, finalizó.

‘El Mimoso’ niega que golpeó a su esposa

‘El Mimoso’ también usó sus redes para negar las acusaciones en su contra por parte de su esposa María Elena.

“Que Dios en este momento me quite la vida si yo la he tocado de una manera violenta… Ni a ella, ni a nadie en la vida, nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer”, relató.

Luis Antonio afirma que sus problemas son por dinero

El exintegrante de El Recodo detalló que los problemas con su pareja se salieron de control, pero insiste que nunca tocaría violentamente a una mujer.

“Creo que el problema, como mencionan, físico, psicológico no lo es. Mi problema es económico. El problema es económico y la verdad ahí sí tuve que poner un alto”, expuso.

Por último, el famoso dijo que los señalamientos en su contra son graves pero no se dejará quitar lo que tanto ha ganado en la vida.

